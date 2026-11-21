설탕이나 감미료를 넣지 않은 커피를 하루 2~3잔 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람보다 심혈관질환 발생 위험이 15% 낮은 것으로 나타났다. 이러한 연관성은 심혈관질환에 걸릴 유전적 위험이 높은 사람과 낮은 사람 모두에게서 비슷하게 관찰됐다.

20일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 중국 선전대 보건과학센터 공중보건대학 양먀오먀오 연구원과 난퉁대 공중보건대학 장레이 연구팀은 영국 바이오뱅크(UK Biobank) 참가자 17만3614명의 자료를 분석해 이 같은 결과를 얻었다.

연구 참가자의 평균 나이는 55.7세였으며, 75.6%인 13만1247명이 평소 커피를 마시는 것으로 조사됐다. 추적 기간 중앙값은 12.7년으로, 이 기간 심혈관질환이 새롭게 발생한 사람은 1만8659명이었다.

가장 눈에 띄는 결과는 하루 2~3잔의 무가당 커피를 마시는 집단에서 나타났다. 이들은 커피를 마시지 않는 사람보다 심혈관질환 발생 위험이 15% 낮았다. 나이와 성별, 생활습관 등 질환 발생에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인을 고려한 뒤에도 이러한 연관성이 확인됐다.

커피 섭취량과 심혈관질환 위험 사이에는 U자형 관계도 나타났다. 커피를 많이 마실수록 건강상 이점이 계속 커지는 것이 아니라 일정량을 섭취할 때 가장 긍정적인 연관성이 관찰됐다는 의미다.

질환별로 분석한 결과도 비슷했다. 관상동맥질환과 뇌졸중, 심부전, 심방세동 등에서도 무가당 커피 섭취와 질환 발생 위험 사이에 대체로 긍정적인 연관성이 확인됐다.

유전적 위험 수준도 결과에 큰 차이를 만들지 않았다. 연구팀은 심혈관질환 발생에 영향을 미치는 여러 유전적 요인을 종합한 다유전자 위험점수(PRS)를 활용해 분석했다. 그 결과 심혈관질환의 유전적 위험이 높은 사람과 낮은 사람 모두에서 커피 섭취와 심혈관 건강 사이의 연관성이 대체로 비슷하게 나타났다.

커피에는 각성 효과를 내는 카페인 외에도 클로로젠산 등 다양한 폴리페놀과 생리활성 성분이 들어 있다. 기존 연구에서는 이들 성분의 항산화·항염 작용과 혈관 기능, 포도당 대사 사이의 관계가 연구돼 왔다. 이번 연구 역시 커피에 함유된 다양한 생리활성 성분이 심혈관 건강에 미치는 영향에 대한 관심을 높이는 결과다.

다만 이번 연구는 참가자에게 일정량의 커피를 마시도록 한 임상시험이 아니라 기존 커피 섭취 습관과 질병 발생의 연관성을 분석한 관찰연구다. 따라서 커피가 심혈관질환을 직접 예방한다고 단정할 수는 없다.

이번 연구 결과는 ‘무가당 및 가당 커피 섭취와 심혈관질환 위험의 연관성: 전향적 코호트 연구(Association of unsweetened and sweetened coffee consumption with risk of cardiovascular disease: a prospective cohort study)’라는 제목으로 국제학술지 ‘영양·대사·심혈관질환(Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases)’ 2026년 6월호에 게재됐다.

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