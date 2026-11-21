전 세계 탈모 인구가 약 10억명으로 추산되는 가운데 빗질을 통해 모발 재생을 돕는 전자 빗이 개발됐다. 전기 자극으로 두피의 약물 흡수율을 높여 모낭까지 치료 물질을 전달하는 방식으로, 기존 약물 도포 방식과 차이를 보인다.

탈모. 클립아트코리아 제공

18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 베이항대와 홍콩시립대 공동 연구진은 전기 자극과 약물 전달 기능을 결합한 탈모 치료용 전자 빗 ‘디탱글(Detangle)’을 개발했다. 연구 결과는 지난 3일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 발표됐다.

디탱글은 두 개의 전극을 내장한 빗 형태의 장치다. 빗질하는 동안 전기장을 형성해 피부 세포막의 투과성을 높이고 치료 물질이 모낭 주변 조직까지 전달되도록 한다.

연구진에 따르면 치료 물질은 피부 표면에서 약 660마이크로미터(㎛), 0.66㎜ 깊이까지 도달했다.

사용된 치료 물질은 두 종류다. 혈관 생성을 촉진하는 VEGF-A의 유전정보를 담은 DNA와 남성호르몬 디하이드로테스토스테론(DHT) 생성을 억제하는 작은 간섭 RNA(siRNA)다. 각각 모낭 주변 혈액 공급을 늘리고 탈모에 관여하는 호르몬의 생성을 억제하는 역할을 한다.

연구진은 안드로겐성 탈모를 유도한 생쥐에 사흘마다 전자 빗을 사용한 결과, 28일 뒤 털을 제거한 부위의 97.85%에서 털이 재생됐다고 밝혔다. 미녹시딜을 바른 생쥐는 약 70%, 피나스테리드를 투여한 생쥐는 약 50%의 회복률을 보였다. 치료하지 않은 생쥐의 회복률은 약 1%였다.

전자 빗을 사용한 생쥐에서는 모낭 수와 혈류량도 증가했다. 연구진은 전기 자극과 치료 물질 전달을 병행했을 때 모발 재생 효과가 높아졌다고 설명했다.

다만 이번 연구는 생쥐를 대상으로 한 동물실험이다. 사람에게 같은 효과가 나타나는지는 확인되지 않았으며 임상시험이나 상용화 일정도 공개되지 않았다.

연구진은 해당 기술을 탈모 외에 다른 피부 질환의 치료 물질 전달에도 활용할 수 있다고 밝혔다.

◆ 국내 탈모 진료인원 23만명…20~30대도 8만명 이상

탈모는 중장년층뿐 아니라 젊은층에서도 관심이 커지는 건강 문제다. 국내에서는 탈모 관련 제품과 두피 관리에 대한 관심이 확대되고 있으며, 탈모 진료를 받는 환자도 매년 20만명 이상을 유지하고 있다.

국회 보건복지위원회 김선민 의원실이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료에 따르면 탈모증 진료인원은 2022년 25만573명, 2023년 24만7382명, 2024년 24만1217명, 2025년 23만7009명으로 집계됐다.

2025년 연령별 진료인원은 40대가 5만3489명으로 가장 많았다. 이어 30대 5만712명, 50대 4만6539명, 20대 3만5803명 순이었다. 20~30대 환자도 전체 진료인원 가운데 상당 부분을 차지했다.

전 세계 탈모 인구는 약 10억명으로 추산되며, 글로벌 탈모 관련 시장도 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 시장조사업계에서는 세계 탈모 관련 시장 규모가 올해 114억달러에서 2033년 268억달러로 확대될 것으로 내다봤다.

다만 건강보험 진료인원은 의료기관에서 진료받은 환자를 기준으로 집계한 수치인 만큼 실제 탈모 고민 인구와는 차이가 있을 수 있다.

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