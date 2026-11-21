혼자 먹는 라면은 맛이 없다/ 마른틈/ 에이콘온/ 1만7000원

“괜찮아. 그럴 수 있어. 그건 네가 이상한 게 아니야.”

어린 시절 혼자 라면을 끓여 먹으며 평범한 일상을 간절히 바랐던 아이가 이제는 자신을 살아가게 한 사람들의 이야기를 꺼내놓는다.

작가는 자신의 경험을 통해 비슷한 결핍과 상처를 안고 살아가는 세상의 수많은 ‘마른틈’에게 따뜻한 위로를 건넨다.

신간 ‘혼자 먹는 라면은 맛이 없다’는 마른틈 작가가 어린 시절의 경험과 타인과의 관계에서 느낀 감정을 풀어낸 자전적 에세이다.

252쪽 분량의 책은 작가가 브런치에 연재한 글을 바탕으로 구성됐다. 혼자 라면을 끓여 먹어야 했던 어린 시절부터 자신이 선택한 사람들과 함께 살아가는 현재까지, 결핍과 상처를 지나 타인과 함께하는 삶의 의미를 배워가는 과정을 담았다.

작가의 필명 ‘마른틈(crack light)’에는 ‘말라비틀어진 틈에서도 기어이 비집고 올라오는 새싹의 생명력과 균열(crack) 사이로 스며드는 빛(light)이 선사하는 희망’이라는 의미가 담겼다. 고난과 시련, 슬픔마저 삶의 일부로 받아들이고 그 모든 균열을 사랑하며 살아가겠다는 의지도 담겨 있다.

다섯 살 때 처음 일기를 쓰며 작가를 꿈꿨던 마른틈은 현실의 벽에 부딪혀 한때 꿈을 접었다. 이후 서른을 넘긴 나이에 자신의 삶을 글로 풀어내기 위해 다시 펜을 들었다.

책은 평범한 일상이 누군가에게는 당연한 것이지만, 다른 누군가에게는 간절한 바람일 수 있다는 사실을 작가 자신의 경험을 통해 보여준다.

어린 시절 학원비를 내지 못해 학원 앞을 피해 돌아가고, 친구의 가정환경을 부러워하면서도 자신의 처지를 드러내지 못했던 기억을 털어놓는다. 가족을 향한 원망과 그리움, 친구의 행복을 선뜻 축하하지 못하는 질투, 사랑받고 싶어 애쓰면서도 상대의 호의를 의심하는 마음 등 타인에게 쉽게 드러내기 어려운 감정도 숨기지 않는다.

특히 책은 상처를 준 사람을 미워하면서도 그 사람을 이해하고 싶어 하는 모순된 감정에 주목한다. 과거의 상황과 당시 나눴던 대화, 그 순간 느꼈던 감정과 행동을 구체적으로 되짚으며 결핍이 인간관계에 어떤 흔적을 남겼는지 보여준다. 자신의 부끄러운 모습이나 타인에게 품었던 불편한 감정까지 있는 그대로 기록한 점도 특징이다.

그러면서도 책은 개인의 아픈 기억을 나열하는 데 머물지 않는다. 상처를 안고 살아가는 과정에서 자신에게 다가온 사람들과 그들이 건넨 다정함을 통해 조금씩 달라지는 삶의 모습도 함께 담았다. 누군가에게 사랑받고 싶어 애쓰던 사람이 타인과 관계를 맺으며 자신의 감정을 이해하고 스스로를 돌보는 방법을 배워가는 과정이다.

작가는 자신의 경험을 통해 독자들에게 정답을 제시하기보다 각자의 기억과 감정을 돌아볼 수 있는 이야기를 건넨다. 혼자 끓여 먹던 라면에서 시작된 이야기는 결국 상처를 안고 살아가는 이들에게 서로의 곁을 내어주는 일이 얼마나 큰 위로가 될 수 있는지 전한다.

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