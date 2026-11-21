21일 오전 5시 37분쯤 세종시 소정면 경부선 소정리역에 진입하던 화물열차가 궤도를 이탈해 일반열차 운행이 중단됐다.

사진 = 연합뉴스

한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 사고로 화물열차 21량 가운데 5량이 탈선했다. 이 과정에서 전차선이 끊어지면서 천안~전의 구간의 전력 공급이 중단됐다.

화물열차 사고로 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 그러나 전차선 고장으로 경부선을 운행하는 새마을호와 무궁화호 등 일반열차 운행이 중지됐다. 오전 7시 기준 경부선 천안~대전 구간의 일반열차 운행이 멈춘 상태다.

이날 건국대와 고려대(자연계)·서강대(자연계)·성균관대(언어형)·숭실대·한국항공대 등이 논술고사를 실시하는 만큼, 시험장을 찾아 상경하는 수험생들의 불편이 우려된다.

고속선을 이용하는 KTX와 충북선 열차는 사고 구간을 지나지 않아 정상 운행 중이다.

코레일은 사고 직후 긴급 대응팀을 현장에 보내 복구 작업을 진행하는 한편 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 안전한 복구를 위해 열차 운행이 일부 조정될 가능성도 있다.

코레일은 열차 이용객에게 역과 열차 안내방송, 홈페이지, 모바일 애플리케이션, 철도고객센터 등을 통해 운행 상황을 사전에 확인해 달라고 당부했다. 특히 이용객과 수험생에게는 고속열차나 다른 교통수단을 이용해 달라고 요청했다.

코레일은 재난안전문자를 통해 “경부선 천안~소정리역 간 전차선 고장으로 새마을·무궁화 열차 운행이 중지됐다”며 “열차 이용에 불편을 드려 깊이 사과드리고 빠른 복구를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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