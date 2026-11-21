정동영 통일부 장관이 20일 미셸 스틸 주한 미국대사를 만나 남북·북미 대화 재개를 위한 한·미 공조를 강조했다. 오후에는 판문점에서 제이비어 브런슨 유엔군사령관과 만나 정전협정 이행과 한반도 긴장 완화 방안을 논의했다.

정동영 통일부 장관(오른쪽)이 20일 통일부 장관실에서 미셸 스틸 주한 미국대사를 접견했다. 통일부 제공

통일부에 따르면 정 장관과 스틸 대사는 이날 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 한반도 정세와 대북정책에 관해 의견을 교환했다. 정 장관은 스틸 대사의 부임을 환영하며 한·미 관계가 한층 긴밀해지길 기대한다고 밝혔다. 이어 비무장지대(DMZ) 등 접경지역에서 우발적 충돌을 막고 한반도에 항구적 평화체제를 구축하기 위한 정부의 노력을 설명하고 미국 측의 지지와 협력을 당부했다. 양측은 한반도 문제를 놓고 소통을 이어가기로 했다.

스틸 대사가 정 장관을 만난 것은 지난 7월 말 부임한 지 약 넉 달 만이다. 스틸 대사는 그간 조현 외교부 장관을 비롯해 외교·안보 분야 주요 부처 장관들을 잇달아 예방했다. 정 장관과의 첫 만남이 늦어진 배경을 두고는 정 장관의 북한 ‘구성’ 핵시설 관련 발언에 미측이 불만을 품은 여파라는 관측도 나왔다.

정동영 통일부 장관(오른쪽)과 제이비어 브런슨 유엔군사령관. 통일부 제공

정 장관은 오후 판문점에서 브런슨 사령관을 만나 정전협정을 안정적으로 관리하고 군사적 긴장을 완화하는 데 유엔사가 해 온 역할을 평가했다. 두 사람은 판문점 내 남측 시설인 자유의집을 찾아 운영 현황을 살피고 근무 직원들을 격려했다.

이번 회동은 브런슨 사령관이 유엔사 관점에서 한국은 DMZ 남쪽 철책선에서 시작한다는 취지로 발언해 한국 정부가 항의한 지 약 한 달 만에 이뤄졌다. 통일장관과 유엔군사령관의 회동은 2023년 11월 김영호 당시 통일장관의 평택 유엔사 방문 외에는 전례를 찾기 어려울 정도로 이례적이다. 정 장관은 “앞으로 유엔사 및 유관기관과의 긴밀한 협조하에 판문점을 연결과 협력의 공간으로 만들어 나가도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지