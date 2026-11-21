이번 주말 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 추위가 이어지겠다. 충남과 전라권, 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

서울 종로구 세종대로 인근에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

21일 기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

이날 오전 8시 기준 주요 지역 기온은 서울 영하 4.7도, 인천 영하 3.1도, 춘천 영하 6.5도, 강릉 영하 0.8도, 대구 0도, 울산 0.9도, 창원 2.6도, 제주 9.6도 등이다.

낮 최고기온은 1∼10도로 평년(8∼15도)보다 크게 낮겠다.

충남 서해안과 전북 서부, 전남권, 경남 서부 내륙에는 오전까지 비 또는 눈이 내리겠고, 세종과 충남 내륙에는 오후에 강수가 예상된다. 제주도에도 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

충남 남부 서해안과 전라 서해안에는 밤부터 다시 비 또는 눈이 내리겠으며, 전남 서해안은 22일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 세종·충남과 광주·전남, 전북 서부 5㎜ 안팎, 제주도 5∼10㎜다. 예상 적설량은 전남 북서부와 전북 서부 1∼3㎝, 세종·충남 1㎝ 안팎, 제주도 산지 2∼7㎝다.

눈이 쌓이는 충남과 전라권, 제주도 산지를 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 일부 경북 북동부는 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 강하게 불 것으로 예상돼 산불 등 화재 예방에 주의가 필요하다.

소설(小雪)이자 일요일인 22일에는 전국이 대체로 맑겠으나 충남 서해안과 전라 서해안은 구름이 많겠다.

아침 최저기온은 영하 9도∼0도, 낮 최고기온은 4∼10도로 예보됐다. 특히 중부 내륙과 경북 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 5도 안팎까지 내려가는 곳이 있겠다.

전국 대부분 지역에서 얼음이 얼고 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에도 유의해야 한다.

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