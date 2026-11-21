박윤주 외교부 제1차관이 20일 방한 중인 발레리아 수카시 우루과이 외교차관을 만나 한·메르코수르(MERCOSUR·남미공동시장) 무역협정 협상 재개에 우루과이가 적극적으로 나서 달라고 당부했다.

박윤주 외교부 제1차관(오른쪽)이 20일 서울 외교부 청사에서 발레리아 수카시 우루과이 외교차관과 악수하고 있다. 외교부 제공

외교부에 따르면 박 차관은 협상 재개가 한국과 메르코수르 간 경제협력을 확대하는 데 중요한 과제라고 강조했다. 우루과이는 올해 하반기 메르코수르 순회의장국이자 한·메르코수르 무역협정 협상 조정국이다.

양측은 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술 분야의 협력 확대 방안도 논의했다. 수카시 차관은 첨단기술이 미래 산업의 경쟁력을 좌우하는 요소로 부상하고 있다며 한국의 과학기술 역량을 높이 평가했다. 이어 이 분야에서 양국이 협력을 확대하기를 희망한다고 밝혔다. 박 차관은 한국 정부의 AI 전략을 소개하고 호혜적 협력을 추진하자고 제안했다.

박 차관은 양국이 1964년 수교 이후 민주주의와 시장경제 등 공동의 가치를 바탕으로 우호 관계를 발전시켜 왔다고 평가했다. 이어 수카시 차관의 방한을 계기로 양국 간 고위급 교류와 실질 협력이 확대되기를 기대한다고 밝혔다. 우루과이는 수교에 앞서 6·25전쟁 당시 한국에 모포 7만 장을 보내고 재정 지원도 했다.

두 차관은 중남미 정세에 대해서도 의견을 나누고 국제무대에서 긴밀히 협력하기로 했다.

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