규칙적으로 운동하더라도 지나치게 오래 앉아 있으면 심혈관질환이나 암으로 사망할 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 잇따르고 있다. 게티이미지뱅크

하루 대부분을 앉아서 보내는 생활이 심혈관질환은 물론 암 사망 위험과도 연관돼 있다는 연구 결과가 잇따르고 있다.

규칙적으로 운동하더라도 장시간 이어지는 좌식 생활의 위험을 완전히 상쇄하기는 어려운 만큼, 일상에서 앉아 있는 시간을 줄이고 틈틈이 몸을 움직이는 습관이 중요하다는 지적이다.

미국 하버드대는 최근 공식 뉴스 매체인 ‘하버드 가제트’(Harvard Gazette)를 통해 장시간 앉아 있는 생활이 건강에 미치는 영향을 조명했다.

아이민 리 하버드의대 교수는 앉아 있는 시간이 길어질수록 심혈관질환과 조기 사망 위험이 높아지는 경향이 있다고 설명했다.

◆ 하루 10.6시간 이상 앉으면 심부전·심혈관질환 사망 위험 높아져

좌식 생활은 단순히 운동을 하지 않는 것과는 구분된다. 운동 부족이 신체활동량이 적은 상태를 의미한다면, 좌식 생활은 깨어 있는 동안 앉거나 기대거나 누운 자세로 에너지 소비가 적은 상태를 장시간 유지하는 것을 말한다.

따라서 하루 30분 운동하더라도 나머지 시간을 대부분 앉아서 보낸다면 좌식 생활에 따른 위험을 모두 줄이기는 어렵다.

지난해 미국심장학회지(JACC)에 발표된 연구에서도 장시간 좌식 생활과 심혈관질환 위험 사이의 연관성이 확인됐다.

하버드의대와 브리검여성병원 연구팀은 영국 바이오뱅크에 참여한 성인 8만9530명을 대상으로 손목형 활동량 측정기를 일주일간 착용하도록 해 좌식 시간과 신체활동량을 분석했다. 이후 약 8년간 건강자료를 추적해 심방세동과 심근경색, 심부전, 심혈관질환 사망 위험을 살폈다.

그 결과 하루 좌식 시간이 10.6시간을 초과한 사람은 그 이하인 사람보다 심부전 발생 위험이 40%, 심혈관질환 사망 위험이 54% 높은 것으로 나타났다. 특히 심부전과 심혈관질환 사망 위험은 하루 좌식 시간이 10.6시간을 넘어서면서 증가세가 두드러졌다.

규칙적으로 운동해도 장시간 좌식 생활의 위험을 완전히 상쇄하기는 어렵기 때문에 일상에서 앉아 있는 시간을 줄이고 틈틈이 몸을 움직이는 습관이 중요하다는 지적이 나온다. 게티이미지뱅크

주목할 점은 일주일에 150분 이상 중강도 또는 고강도 운동을 하는 사람에게서도 장시간 좌식 생활과 심혈관질환 사망 위험 사이의 연관성이 남아 있었다는 것이다. 다만 충분히 운동하는 사람은 장시간 앉아 있는 시간과 심방세동·심근경색 위험 사이의 연관성이 뚜렷하지 않았고, 심부전과 심혈관질환 사망 위험의 증가 폭도 줄어들었다.

이는 운동이 좌식 생활에 따른 위험을 낮추는 데 도움이 되지만, 일부 심혈관질환 위험까지 완전히 상쇄하지는 못할 수 있음을 보여준다.

◆ 오래 앉아 있는 시간 길수록 암 사망 위험도 증가

장시간 좌식 생활의 영향은 심혈관 건강에만 국한되지 않는다. 올해 7월 국제학술지 ‘플로스 메디신’(PLOS Medicine)에 발표된 연구에서는 오래 앉아 있는 시간과 암 사망 위험 사이의 연관성도 관찰됐다.

하버드대 보건대학원과 영국 글래스고대 등이 참여한 국제 공동연구팀은 영국 바이오뱅크 참가자 9만1292명의 활동량 측정 자료를 분석하고, 중앙값 12.38년 동안 암 발생과 사망 여부를 추적했다.

특히 하루 총 좌식 시간뿐 아니라 장시간 연속해서 앉아 있는 경우와 중간중간 움직이는 경우를 구분해 분석했다.

그 결과 하루 중 장시간 연속해서 앉아 있는 시간이 1시간 늘어날 때마다 암 사망 위험이 9% 높아지는 연관성이 나타났다. 반대로 장시간 앉아 있는 시간 중 하루 1시간을 가벼운 신체활동으로 대체하면 암 사망 위험은 12% 낮았으며, 30분을 중강도 신체활동으로 대체한 경우에도 8% 낮은 것으로 분석됐다.

이는 하루 전체 좌식 시간을 줄이는 것뿐 아니라 한 번에 오래 앉아 있는 습관을 끊고 그 시간을 신체활동으로 바꾸는 것이 중요할 수 있음을 보여준다.

연구진은 사무실에서 가볍게 걷거나 집안일을 하는 정도의 활동도 암 사망 위험을 낮추는 데 도움이 될 가능성이 있다고 설명했다.

운동이 좌식 생활에 따른 위험을 낮추는 데 도움이 되지만, 일부 심혈관질환 위험까지 완전히 상쇄하지는 못할 수 있다고 연구진은 설명했다.

◆ 30~60분마다 일어나 움직이고…일상 속 활동량 늘려야

장시간 앉아 있는 생활이 건강에 좋지 않은 영향을 미치는 이유로는 근육 활동 감소와 혈액순환 저하 등이 꼽힌다.

오랫동안 움직이지 않으면 다리 근육의 활동이 줄어 혈액순환과 혈관 기능에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 근육이 혈액 속 포도당을 사용하는 활동도 감소해 혈당 조절과 인슐린 작용에 문제가 생길 가능성이 있다.

이런 변화가 장기간 누적되면 비만과 당뇨병, 심혈관질환 등 만성질환 위험을 높이는 요인이 될 수 있다.

세계보건기구(WHO)는 성인에게 일주일에 150~300분의 중강도 유산소 신체활동 또는 75~150분의 고강도 유산소 신체활동을 권고하고 있다. 주 2회 이상의 근력운동도 권장한다. 이와 함께 좌식 시간을 줄이고, 앉아 있는 시간을 가벼운 신체활동으로 대체하도록 권고하고 있다.

일상에서 실천하는 방법은 어렵지 않다. 사무실에서는 일정 시간마다 자리에서 일어나 복도를 걷거나 전화 통화를 할 때 서서 움직이는 습관을 들일 수 있다.

점심 식사 후 가볍게 산책하고 엘리베이터 대신 계단을 이용하는 것도 방법이다. 집에서도 TV를 보는 중간에 일어나 가벼운 집안일을 하거나 짧게 산책하면 좌식 시간을 줄이는 데 도움이 된다.

아직 모든 사람에게 적용할 수 있는 최적의 좌식 중단 간격이 확립된 것은 아니다.

다만 30~60분마다 잠시 일어나 움직이는 습관을 실천 목표로 삼을 수 있다. 규칙적인 유산소운동과 근력운동을 이어가는 동시에 일상에서 오래 앉아 있는 시간을 줄이는 노력이 필요하다.

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