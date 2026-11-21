크리스마스 빌리지에 긴 줄을 서지 않고 입장하고, 호텔에서는 아이가 직접 크리스마스 장식을 만든다. 객실에서 와인과 케이크를 즐기거나 따뜻한 노천탕에서 쉬는 상품도 나왔다.

현대백화점 제공

크리스마스를 한 달여 앞두고 호텔업계가 연말 고객 잡기에 나섰다. 객실과 조식을 묶는 기존 방식에서 벗어나 인기 크리스마스 행사 입장권과 어린이 체험 프로그램, 브랜드 협업 상품까지 제공한다. 가족 단위 고객은 물론 연인과 휴식을 원하는 여행객까지 겨냥한 상품이 잇따르고 있다.

21일 호텔업계에 따르면 페어몬트 앰배서더 서울과 서울신라호텔은 각각 더현대 서울 크리스마스 빌리지 관람과 어린이 미술 체험을 결합한 객실 패키지를 선보인다. 카시아 속초와 노보텔 앰배서더 서울 동대문, 워커힐 호텔앤리조트도 겨울 한정 상품을 마련했다.

페어몬트 앰배서더 서울은 더현대 서울의 크리스마스 빌리지와 연계한 시즌 한정 객실 패키지 '윈터 빌리지 스토리'를 선보인다.

기본 패키지는 객실 1박과 스펙트럼 뷔페 조식 2인, 더현대 서울 크리스마스 빌리지 입장권 1매, 더현대 서울 2만원 바우처로 구성된다.

가장 눈에 띄는 혜택은 크리스마스 빌리지 입장권이다. 입장권 1매로 최대 4명까지 패스트 트랙을 이용할 수 있어 일반 대기 줄을 거치지 않고 행사장에 입장할 수 있다. 호텔 피트니스센터와 수영장 이용 혜택도 제공된다.

스위트 객실을 이용하는 고객을 위한 혜택도 있다. 클래식 스위트 이상 객실에 2박 이상 연속 투숙하면 페어몬트 골드 라운지 이용 혜택과 크리스마스 빌리지 입장권, 더현대 서울 바우처 등을 제공한다.

숙박당 40만원 상당의 호텔 다이닝 크레딧도 추가된다. 전체 투숙 기간에 한 차례 제공되며 호텔 내 레스토랑에서 사용할 수 있다. 피트니스센터와 수영장, 사우나 이용 혜택도 포함된다.

패키지 투숙 기간은 다음 달 31일까지다. 크리스마스 빌리지는 운영 일정에 따라 이용이 제한될 수 있어 방문 날짜를 확인해야 한다.

서울신라호텔은 어린이를 동반한 가족 고객을 겨냥해 '더 크리스마스 위시 숍' 패키지를 마련했다.

키즈 아트 교육 브랜드 랄라로이와 협업해 어린이들이 크리스마스 소원을 주제로 직접 작품을 만드는 프로그램을 운영한다.

체험은 호텔 5층 키즈라운지에서 진행된다. 어린이들은 소원 캔들을 꾸미거나 캔디 머신을 만드는 활동에 참여할 수 있다. 호텔 숙박과 어린이 체험을 한 번에 즐기도록 구성한 상품이다.

프로그램은 체크인 당일 오후 3시30분부터 90분 동안 진행된다. 권장 연령은 6~12세이며 회당 최대 8명까지 참여할 수 있다.

패키지에는 신라베어 백팩과 15만원 상당의 호텔 크레딧도 포함된다. 실내 수영장과 사우나 이용 혜택도 제공된다.

투숙 기간은 다음 달 4일부터 27일까지다. 공식 홈페이지에 안내된 일반 비회원 요금은 68만원부터이며 실제 가격은 숙박 날짜와 객실 유형에 따라 달라진다.

페어몬트 서울이 인기 크리스마스 행사 관람에 초점을 맞췄다면 서울신라호텔은 어린이가 호텔 안에서 직접 참여하는 체험 프로그램을 앞세웠다.

크리스마스 행사보다 조용한 휴식을 원하는 고객을 위한 상품도 있다.

카시아 속초는 수면 웰니스 브랜드 슬리플러스와 협업한 겨울 패키지 '슬립 웰, 스테이 웰'을 선보인다.

객실 1박과 성인 2인 건강식 조식, 사우나 및 노천탕 이용 혜택을 묶은 상품이다. 관광 일정보다 호텔에서 충분히 쉬는 시간을 중시하는 여행객을 겨냥했다.

조식은 호텔 4층 카페&베이커리 '호라이즌'에서 제공한다. 훈제연어 플래터와 수비드 허브 닭가슴살 플래터, 튀르키예식 요거트 요리 칠비르, 팔라펠과 후무스 가운데 선택할 수 있다. 사과와 케일, 샐러리, 시금치 등을 활용한 주스도 마련했다.

투숙객에게는 슬리플러스의 '리추얼 웰니스 키트'도 제공한다. 딥 슬립 2병과 캄 앤 릴랙스 구미 1봉, 웰니스 루틴 카드가 포함되며 사우나와 노천탕에서 사용할 수 있는 코지백도 함께 준다.

패키지는 다음 달 1일부터 내년 1월31일까지 운영된다.

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스는 조명 브랜드 일광전구와 협업한 겨울 객실 패키지 '인 더 글로우'를 선보인다.

객실에는 눈사람을 연상시키는 디자인의 휴대용 조명 '스노우맨8 포터블'을 비치한다. 패키지에는 객실 1박과 푸드 익스체인지 조식 뷔페, 스노우맨8 포터블 1개가 포함된다.

키즈존과 피트니스센터, 실내 수영장도 이용할 수 있다. 가격은 세금 별도 30만원부터이며 다음 달 1일부터 내년 2월28일까지 운영한다.

그랜드 워커힐 서울은 와인과 디저트를 결합한 '윈터 컬렉션' 객실 패키지로 연말 수요를 공략한다.

기본 상품은 객실 1박과 레드와인 1병, 티라미수 쁘띠 케이크로 구성되며 가격은 29만9900원부터다. 더뷔페 조식을 추가한 상품은 40만4900원부터 이용할 수 있다.

클럽 스위트 상품에는 수제 초콜릿 브랜드 뚜두 초콜릿과 협업한 겨울 한정 초콜릿 박스, 뱅쇼 2잔, 클럽 라운지 이용 혜택이 포함된다. 가격은 75만9000원부터다.

운영 기간은 다음 달 1일부터 내년 2월28일까지다.

호텔업계의 겨울 객실 상품은 크리스마스 행사 관람과 어린이 체험, 숙면, 미식 등으로 세분화되고 있다. 인기 행사 입장권을 확보하거나 호텔에서만 즐길 수 있는 체험을 제공해 연말 숙박 수요를 끌어들이려는 움직임이다.

패키지별로 조식 제공 인원과 부대시설 이용 조건, 체험 프로그램 참여 연령이 다르다. 객실 요금도 투숙 날짜에 따라 달라져 예약 전 포함 혜택과 이용 조건을 확인할 필요가 있다.

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