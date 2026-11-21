2027학년도 대학수학능력시험이 끝나자 온라인 쇼핑업계가 대규모 할인 행사에 나섰다. 명품 가방과 겨울 외투부터 가구, 디지털가전, 제철 수산물까지 할인 품목도 넓어졌다.

쿠팡 제공

눈에 띄는 건 할인 방식이다. W컨셉은 일부 인기 상품을 220원에 선착순 판매하고, 쿠팡은 구찌와 셀린느 등 2500개 브랜드의 패션 상품 33만여개를 모았다. 롯데온과 11번가, SSG닷컴도 품목별 할인과 쿠폰을 앞세워 주말 쇼핑 수요 잡기에 나섰다.

21일 유통업계에 따르면 주요 이커머스 업체들은 블랙프라이데이와 연말 쇼핑 시즌을 맞아 패션·생활용품·먹거리 할인 행사를 잇달아 진행하고 있다.

쿠팡의 럭셔리 뷰티·패션 서비스 알럭스(R.LUX)는 다음 달 1일 오후 6시까지 'R.LUX 패션 블랙 프라이데이'를 진행한다.

약 2500개 브랜드에서 33만여개 상품을 선보이는 행사다. 여성·남성 의류와 신발, 가방 등 럭셔리 패션 전 카테고리가 대상이다.

참여 브랜드에는 구찌와 셀린느, 버버리 등 명품 브랜드가 포함됐다. 폴로랄프로렌과 어그, 호카 등 캐주얼·스포츠웨어 브랜드도 참여한다. 톰브라운, 막스마라, 끌로에, 토리버치, C.P.컴퍼니 등도 이름을 올렸다.

알럭스는 지난해 6월 글로벌 명품 플랫폼 파페치(FARFETCH)와 파트너십을 체결한 뒤 성인 패션에서 아동복까지 취급 상품을 확대해 왔다.

행사 상품은 로켓직구 방식으로 구매할 수 있다. 전 상품 무료배송이 적용되며, 쿠팡 와우회원은 구매 후 30일 이내 무료 반품할 수 있다.

다만 브랜드별 할인율과 실제 판매가격은 상품마다 다르다. 명품이라고 모두 같은 할인 혜택이 적용되는 것은 아니다.

패션 플랫폼 W컨셉은 22일 월간 쇼핑 행사 '더블더블오늘(더더오)'을 연다.

매월 22일 진행하는 행사로, 이번에는 220원 선착순 특가와 33% 할인, 22% 할인쿠폰, 1+1 상품 판매 등을 준비했다.

가장 눈에 띄는 행사는 '220원 오픈런'이다. 오전 10시와 오후 4시, 오후 7시 등 하루 세 차례 일부 상품을 220원에 판매한다. 유메르 니트와 만토바 올리브오일 스프레이, 센텔리안24 마데카크림 등이 대상이다. 한정 수량이어서 행사 시작 이후 조기 품절될 수 있다.

하나를 구매하면 하나를 더 제공하는 '1+1 더블아이템'에는 바시카 하프넥 시스루 티셔츠와 드파운드 오버사이즈 셔츠, 마른파이브 발열내의 세트 등 50여개 상품이 포함됐다.

시야쥬와 라메레이, 아비스파 등 패션 브랜드는 하루 동안 33% 특별 할인을 제공한다.

W컨셉은 이와 별도로 25일까지 연중 최대 규모 행사인 '더블유위크'도 진행한다. 패션·뷰티·라이프스타일 상품 약 20만개를 최대 85% 할인하고, 550여개 브랜드가 단독 특가 등에 참여한다.

롯데온은 29일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 영화 '어벤져스: 둠스데이'를 주제로 한 '빅세이브마켓'을 진행한다.

'위기에 빠진 장바구니를 구하라'는 콘셉트로 식품과 생활용품, 디지털가전 등 일상 소비 품목에 할인 혜택을 집중했다.

품목별 쿠폰 할인율은 홈리빙 20%, 디지털가전 12%, 그로서리 5%, 집밥상점 5%다. 23일부터는 7% 결제 할인도 추가한다.

매일 참여 브랜드가 바뀌는 '오늘의 브랜드'와 하루 한정 특가 상품을 판매하는 '둠스 딜'도 운영한다.

겨울철 먹거리와 김장 준비 상품, 크리스마스 장식 전구·트리 오너먼트·리스 등 연말 홈데코 상품도 할인 대상에 포함됐다.

구매 고객을 대상으로 경품 행사도 진행한다. 추첨을 통해 50명에게 영화 '어벤져스: 둠스데이' 예매권 2매씩을, 5명에게 롯데모바일상품권 5만원권을 제공한다.

11번가는 22일까지 이사·혼수 수요를 겨냥한 '가구위크'를 진행한다.

자코모 천연면피 소가죽 소파와 씰리 매트리스, 우아미가구 온돌침대, 베드리움 서랍침대, 레오가구 슬라이딩 옷장 등 주요 가구 브랜드의 상품을 할인 판매한다.

상품별 할인율은 최대 30%다. 카카오페이머니와 신한·BC·롯데카드 등 지정 결제수단을 이용하면 최대 7% 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.

대형 가구는 제품에 따라 배송비와 설치비, 배송 가능 지역이 다를 수 있어 최종 결제금액과 배송 조건을 확인할 필요가 있다.

SSG닷컴은 25일까지 해양수산부와 함께 '2026 대한민국 수산대전'을 진행한다. 김장철 수요가 많은 수산물과 겨울철 제철 먹거리가 주요 할인 품목이다.

통영 생굴 150g과 국산 고등어살 400g을 각각 40% 할인하고, 영광 법성포 참굴비 560g은 1+1 상품으로 판매한다.

SSG닷컴 행사 페이지에는 통영 생굴 외에도 명태와 오징어, 조기, 마른멸치, 갈치, 김, 새우젓, 멸치액젓, 천일염 등 다양한 수산물이 할인 대상으로 올라와 있다.

행사 기간 적용 상품에 사용할 수 있는 20% 장바구니 할인쿠폰도 발급한다. 쿠폰 한도는 최대 1만원이며, 19일부터 25일까지 사용할 수 있다. 할인 적용 대상과 배송 방식에 따라 이용 조건은 달라진다.

주요 업체의 행사 종료일은 11번가와 W컨셉의 22일 행사가 가장 빠르고, SSG닷컴은 25일, 롯데온은 29일이다. 쿠팡 알럭스는 12월 1일 오후 6시까지 할인전을 이어간다.

일부 쿠폰은 지정 상품이나 결제수단에만 사용할 수 있고, 선착순 특가는 준비된 수량이 소진되면 종료된다.

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