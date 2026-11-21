집 앞에 며칠째 쌓여 있는 택배 상자. 누군가는 대수롭지 않게 지나칠 수 있는 상황이지만, 한 택배기사는 달랐다. 평소 지병을 앓던 독거노인이 살고 있다는 사실을 떠올리고 곧바로 구조 당국에 신고했다. 경찰이 출동했을 때 어르신은 생명이 위독한 상태였다.

롯데글로벌로지스 제공

택배기사가 배송 과정에서 발견한 작은 이상 징후가 한 사람의 생명을 구했다. 비슷한 선행은 다른 물류기업에서도 이어지고 있다. CJ대한통운과 쿠팡 배송기사들도 위급한 상황에 놓인 시민을 돕거나 화재를 막은 공로로 회사의 포상을 받았다.

21일 물류업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 지난달 21일 경기 군포시에서 독거 어르신의 구조를 도운 롯데택배 기사 김윤성씨에게 특별선행상과 포상금을 전달했다.

김씨는 배송 업무를 하던 중 택배 물품이 장기간 쌓여 있는 집을 발견했다. 평소 담당 구역을 관리하면서 해당 주택에 지병을 앓는 어르신이 혼자 거주한다는 사실을 알고 있었던 그는 평소와 다른 상황을 이상하게 여겼다.

김씨는 즉시 구조 당국에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 집 안에서 지병이 악화돼 생명이 위독한 상태에 놓인 어르신을 발견했다. 다행히 어르신은 치료를 받고 회복 중이다.

롯데택배는 김씨에게 특별선행상을 수여하고 포상금을 전달했다. 경찰도 신속한 신고로 인명 구조에 기여한 공로를 인정해 별도로 포상했다.

김씨는 "그런 상황에서는 누구라도 나와 같이 행동했을 것"이라며 "다른 사람들을 도울 수 있을 때는 언제나 주저하지 않고 도움을 드릴 것"이라고 말했다.

롯데택배는 지역사회에서 선행을 실천한 택배기사들을 발굴해 롯데택배 의인상을 수여하고 있다.

CJ대한통운에서도 시민의 생명을 구한 사례가 잇따랐다.

지난 5월 16일 충북 제천시 덕산면에서는 CJ대한통운 박동호 제천집배점장이 도로 옆 하천에 추락한 어르신의 구조를 도왔다.

박 점장은 신입 택배기사 교육을 위해 차량으로 이동하던 중 도움을 요청하는 외침을 들었다. 차를 세우고 상황을 확인한 뒤 112에 신고했으며, 구조 인력이 도착할 때까지 현장을 지켰다.

CJ대한통운은 지난 6월 박 점장에게 감사장과 포상금을 전달했다. 박 점장은 2023년 제천경찰서와 협력해 출범한 택배 순찰대 소속으로, 해당 순찰대에서 인명 구조에 기여한 첫 사례로 알려졌다.

지난해 5월에는 경북 구미에서 15년 차 CJ대한통운 택배기사 송종현씨가 시민의 생명을 구하는 데 기여했다.

송씨는 출근길 구미대교 위에서 술병을 들고 위태롭게 움직이던 30대 남성을 발견했다. 남성이 다리 난간 위로 올라가자 즉시 경찰에 신고했다.

출동한 경찰이 남성을 제지하려 했지만 남성은 다리 아래로 뛰어내렸다. 송씨는 현장을 떠나지 않고 정확한 위치와 상황을 구조 당국에 알렸다. 남성은 119구조대에 구조돼 병원으로 옮겨졌다.

CJ대한통운은 송씨에게 표창장과 상금을 수여했다.

쿠팡로지스틱스서비스(CLS)도 배송직원의 선행을 포상하고 있다.

지난 7월 23일 쿠팡 배송직원인 유태선씨는 강변북로 하남 방면을 주행하던 중 앞서가던 차량의 엔진룸 부근에서 연기가 나는 것을 발견했다.

유씨는 차를 세우고 배송 차량에 비치된 소화기로 초기 진화에 나섰다. 불길이 다시 번지자 주변 운전자들에게 추가 소화기를 확보해 진화를 이어갔다.

당시 차량에는 여성 2명과 아동 2명이 타고 있었다. 유씨는 연기가 아이들이 있는 방향으로 번지자 탑승자들을 안전한 곳으로 이동하도록 안내했다. 이후 도착한 소방대가 화재를 완전히 진압했다.

CLS는 유씨를 와우 히어로로 선정하고 지난 8월 26일 표창장과 상금을 전달했다.

2024년 1월에는 쿠팡 배송직원 최남순씨가 새벽배송 도중 빙판길에 쓰러진 어르신을 구조해 같은 상을 받았다.

최씨는 당시 오전 6시쯤 서울 강북구 수유동의 주택가 골목에서 머리를 다친 채 쓰러져 있는 할머니를 발견했다. 기온은 영하 2도였다.

그는 즉시 119에 신고한 뒤 구조대의 지시에 따라 자신의 외투를 벗어 할머니에게 덮어줬다. 구조대가 도착할 때까지 곁을 지켰으며, 할머니가 구급차에 실려 간 것을 확인한 뒤 배송 업무에 복귀했다.

할머니는 큰 피해 없이 안정을 되찾았다. CLS는 최씨에게 와우 히어로 표창과 상금을 수여했다.

이들 사례의 공통점은 배송기사들이 평소 이동하는 지역에서 위급한 상황을 발견했다는 것이다. 집 앞에 쌓인 택배부터 도로 위 사고, 골목길에 쓰러진 노인까지 발견 장소와 상황은 달랐지만 신속한 신고와 현장 대응이 인명 구조 및 사고 예방으로 이어졌다.

물류기업들도 이런 선행을 별도로 포상하고 있다. 롯데택배는 의인상, CJ대한통운은 택배의인 포상, 쿠팡은 와우 히어로 제도를 운영한다.

배송기사들이 매일 같은 지역을 오가며 주민과 주변 환경의 변화를 접한다는 점도 주목할 부분이다. 특히 홀로 사는 고령자의 경우 평소와 다른 생활 흔적을 발견하는 일이 위기 상황을 알리는 단서가 될 수 있다.

이런 선행 사례와 별개로 배송기사에게 구조·안전 관리 책임을 떠넘기지 않도록 제도적인 지원도 필요하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지