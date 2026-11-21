호텔 객실에 들어서자 침대보다 먼저 눈에 들어오는 것이 있다. 벽에 걸린 미술 작품이다. 복도와 로비에서도 전시가 이어진다. 미술관을 따로 찾지 않아도 숙박하는 동안 작품을 감상할 수 있다.

한화호텔앤리조트 제공

호텔·리조트업계가 객실과 로비를 전시 공간으로 바꾸고 있다. 한화리조트는 예술 작품을 감상하며 쉬는 숙박 상품을 내놨고, 롯데호텔과 신라스테이도 미술 전시와 작가 협업을 확대하고 있다. 객실과 조식, 수영장에 집중하던 호텔들이 문화예술을 새로운 경쟁력으로 내세우는 모습이다.

21일 업계에 따르면 한화리조트 설악 쏘라노는 아트 큐레이션 브랜드 꼴렉뜨핑크(COLLECT PINK)와 협업해 '아트 레스트' 패키지를 출시했다.

설악 쏘라노의 유러피안 객실과 1층 아틀리에 閑에서는 규하나, 진주희, 정미라, 서호성, 박노을, 박혜 등 6명의 작가가 선보이는 작품을 감상할 수 있다.

객실에 체크인하면 벽면을 따라 전시가 시작된다. 객실뿐 아니라 리조트 곳곳에도 작품을 배치했다. 투숙객은 QR코드를 통해 자신의 여행 취향을 알아보는 테스트에 참여하고, 결과에 따라 자신과 닮은 작가도 찾아볼 수 있다.

패키지는 유러피안 객실 1박과 2인 조식, 선착순 제공하는 아트프린트 블랭킷으로 구성했다. 로비 포토존에서 작가의 작품을 촬영한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 선착순 100명에게 컬러링 엽서를 증정한다.

패키지 이용 기간은 12월 5일까지이며 가격은 17만2000원부터다. 12월 13일까지 이벤트 페이지를 통해 응모한 유러피안 객실 투숙객 가운데 추첨을 통해 작가 작품도 선물한다.

롯데호텔앤리조트도 숙박과 미술 관람을 결합하고 있다.

시그니엘 서울과 롯데호텔 월드는 지난 10월 롯데뮤지엄에서 열린 이강소 작가의 개인전 '이강소: 일어나고 사라지는'과 연계한 아트캉스 패키지를 선보였다.

객실 1박과 전시 관람권 2매를 묶은 상품이다. 롯데호텔 월드는 조식과 애프터눈 티, 해피아워를 이용할 수 있는 클럽 라운지 2인 혜택도 제공했다. 해당 패키지는 지난 11월 1일 운영을 마쳤다.

호텔 내부에서도 작품을 만날 수 있다. 시그니엘 서울은 우손갤러리와 협업해 한국 현대회화 작가 권오봉의 작품 6점을 호텔 공용공간과 레스토랑 등에 전시하고 있다. 전시는 내년 2월 17일까지 이어진다.

롯데호텔 월드는 상설 전시인 '아트 컬렉션'과 기획 전시인 '아트 셀렉션'을 운영한다. 투숙객은 전시 작품에 부착된 QR코드로 관련 정보를 확인할 수 있다.

신라스테이는 작품을 감상하는 데서 한발 더 나아갔다. 호텔 객실을 실제 작가의 작업실로 제공했다.

신라스테이 광화문은 온라인 아트 플랫폼 아티스티와 협업해 지난 8월부터 11월 13일까지 '아티스티 레지던시 위드 신라스테이 2026'을 운영했다.

이찬희, 하고미, 헤진 작가가 참여한 이 프로젝트에서는 호텔 객실이 창작 공간으로 활용됐다. 작가와의 대화, 창작 체험, 작업실 공개 등 투숙객이 예술가의 작업 과정을 접할 수 있는 프로그램도 마련했다.

서울신라호텔 역시 로비와 아케이드 등 호텔 주요 공간에 작품을 전시하고 있다. 로비에서는 박선기 작가의 '조합체'와 이배 작가의 '붓질' 시리즈를 감상할 수 있다.

예술 작품을 호텔 밖에서 관람하거나 직접 소장하는 방식도 등장했다.

머큐어 서울 마곡은 마이아트뮤지엄 원그로브점에서 열리는 '봉주르, 장자크 상페: 세상을 그린 시선' 전시와 연계한 '아트풀 오텀' 패키지를 선보였다.

객실 1박에 전시 관람권 2매, 호텔 식음료 이용 쿠폰 1만원권, 전시 이미지를 담은 한정판 키홀더를 포함했다. 패키지 투숙 기간은 11월까지다.

콘래드 서울은 팝아트 작가 찰스장과 협업했다. 지난 10월 24일부터 선보인 '스위트 모먼트' 패키지는 코너 스위트 이상 객실 1박과 성인 2인 조식, 가방과 아트 스티커 세트로 구성했다.

찰스장 작가가 콘래드 서울을 주제로 작업한 스티커로 가방을 직접 꾸밀 수 있도록 했다. 패키지는 10객실 한정으로 판매하며 투숙 기간은 12월 31일까지다.

이랜드파크의 그랜드 켄싱턴 설악비치는 리조트 자체를 미술관처럼 꾸몄다.

로비와 레스토랑 등 고객이 이동하는 공간에 미술 작품을 배치한 '현대미술 거장전'을 선보이고 있다. 메인 로비에는 프랑스 조각가 니키 드 생팔의 작품이 전시돼 있으며, 카렐 아펠과 살바도르 달리 등 현대미술 거장들의 작품도 감상할 수 있다.

조선호텔앤리조트가 운영하는 조선 팰리스는 호텔에 전시된 약 400점의 미술품 가운데 10여점을 골라 직원의 설명과 함께 감상하는 '시그니처 아트 투어'를 운영한다.

호텔업계가 미술에 주목하는 배경에는 달라진 문화 소비가 있다.

문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 '2025 국민문화예술활동조사'에 따르면 국민의 문화예술행사 직접 관람률은 60.2%로 전년보다 2.8%포인트 감소했다.

하지만 미술 분야 직접 관람률은 7.7%로 전년보다 2.1%포인트 상승했다. 영화 관람률이 6.4%포인트 감소한 것과 대조적이다.

공연이나 전시 관람을 넘어 창작 활동에 직접 참여하는 사람도 늘었다. 문화예술행사 참여율은 5.8%로 전년보다 1.1%포인트 상승했고, 문화예술교육 경험률은 8.6%로 2.2%포인트 높아졌다.

호텔업계가 단순히 작품을 걸어두는 데 그치지 않고 작가와의 만남, 창작 체험, 미술관 입장권, 한정판 굿즈까지 숙박 상품에 포함하는 이유다.

기업마다 접근 방식도 다르다. 한화리조트는 객실 안에서 작품을 감상하도록 했고, 롯데호텔은 호텔 자체 전시와 외부 미술관 관람을 연결했다. 신라스테이는 작가의 창작 과정에 참여하는 프로그램을, 콘래드 서울은 작품을 활용한 한정판 상품을 내세웠다.

호텔 입장에서는 객실 시설과 가격만으로 차별화하기 어려운 상황에서 새로운 방문 이유를 만들 수 있다. 투숙객에게는 별도의 미술관 방문 일정을 잡지 않고도 문화예술을 경험할 기회가 생긴다.

호텔업계가 아트캉스를 경쟁적으로 확대하는 가운데 일회성 이벤트를 넘어 지속적인 방문 수요로 연결할 수 있을지가 관건이다.

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