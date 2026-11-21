OIV 공인 ‘아시아와인트로피’ 대전서 열려

그랑골드 48종·골드 883종·실버 142종 수상

대전국제와인엑스포 4만3000명 몰려 성황

주빈국 뉴질랜드 와이너리 10곳 와인 매력 발산

12월 7일 입상 와인 출동 ‘아시아와인트로피 써밋’

2026 아시아와인트로피 심사 현장.

레이블도, 생산자도, 가격도 모두 가려졌습니다. 세계 각국에서 모인 와인 전문가들은 오로지 잔 속의 와인만으로 점수를 매깁니다. 향을 맡고 한 모금 머금는 순간마다 심사장에는 고요한 긴장감이 흐릅니다. 국제와인기구(OIV)가 공인한 아시아 유일의 국제와인경진대회 ‘2026 아시아와인트로피(Asia Wine Trophy)’가 11월 대전에서 열렸습니다. 올해는 35개국에서 3575종의 와인이 출품돼 지난해보다 규모가 더 커졌습니다. 국내 최대 와인 축제인 대전국제와인엑스포도 함께 열려 대전은 와인으로 물든 일주일을 보냈습니다. 아시아와인트로피 2026 현장과 최고 영예인 그랑골드를 받은 와인들을 소개합니다.

2026 아시아와인트로피 심사 현장.

◆14회 맞은 아시아와인트로피

2013년 시작해 올해 14회째를 맞은 아시아와인트로피는 프랑스 디종에 본부를 둔 OIV가 공인한 유일한 아시아 지역 국제와인경진대회로, 매년 대전에서 열립니다. 올해 대회와 부대행사는 11월 1일부터 8일까지 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 치러졌습니다. 올해는 24개국 심사위원 119명(외국 56명)이 참여했으며, 와인양조학자, 와인메이커, 와인 교육자, 소믈리에, 수입사 등 와인유통 관계자, 와인전문기자 등 와인업계의 다양한 전문가들이 심사를 맡았습니다. 세계 각국에서 모인 심사위원들은 OIV 규정에 따라 블라인드로 와인을 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 줍니다. OIV 규정상 전체 출품 와인의 상위 30%에 들어야 메달을 받을 수 있습니다. 상을 받은 와인은 대전의 상징인 ‘한빛탑’이 새겨진 아시아와인트로피 스티커를 병에 붙이고 전 세계 소비자들을 만납니다.

아시아와인트로피 로고

올해는 35개국에서 3575종의 와인이 출품됐습니다. 심사 결과 그랑골드 48종, 골드 883종, 실버 142종 등 모두 1073종이 메달을 받았습니다. 지난해에는 30개국 3389종이 출품돼 그랑골드 40종이 나왔는데, 올해는 출품국과 출품 와인, 그랑골드 수가 모두 늘었습니다. 그랑골드를 나라별로 보면 독일이 8종으로 가장 많았고, 조지아와 헝가리가 7종씩으로 뒤를 이었습니다. 이탈리아가 6종, 미국·포르투갈·호주가 3종씩을 받았습니다. 독일은 모젤의 베렌아우스레제와 슈페트레제 등 리슬링이 강세를 보였습니다. 조지아는 전통 점토 항아리 크베브리(Qvevri)로 빚은 앰버 와인이, 헝가리는 토카이 아수가 대거 그랑골드에 올라 눈길을 끌었습니다. 한국 와인도 아이스와인 등 골드 5종을 받으며 경쟁력을 보여줬습니다.

2026 아시아와인트로피.

심사 기간에는 국제와인컨퍼런스도 열렸습니다. 대만소믈리에협회 수석 컨설턴트 데이비드 샤오(David Hsiao)가 ‘뉴질랜드 와인: 클래식의 왕이 떠오르는 별을 만나다’를 주제로 마스터클래스를 진행했습니다. 올해 주빈국 뉴질랜드의 와인을 깊이 있게 들여다보는 시간이었습니다. 오렌지 와인의 역사를 다룬 책 ‘앰버 레볼루션(Amber Revolution)’의 저자이자 내추럴 와인 전문가인 영국의 와인 작가 사이먼 J 울프(Simon J Woolf)가 ‘그뤼너 펠트리너(Grüner Veltliner)를 넘어 – 오스트리아 와인의 우아함과 다양성’을 주제로 마스터클래스를 열었습니다. 또 박찬준 아시아와인트로피 아시아 디렉터가 ‘디스커버리 오브 대전 2026 – 아시아 와인 얼라이언스, 와인 생산자를 만나다’를 진행해 아시아 와인업계와 해외 생산자를 잇는 자리를 마련했습니다.

대전국제와인엑스포 2026.

◆와인엑스포 4만3000여명 몰려

대전관광공사에 따르면 올해로 15회를 맞은 ‘대전국제와인엑스포 2026’은 사흘 동안 4만3000여명이 방문해 성황을 이뤘습니다. 와인&주류 전시회에는 주빈국 뉴질랜드를 비롯해 남아프리카공화국, 독일, 몰도바, 스위스, 스페인, 이탈리아, 오스트리아, 조지아, 중국, 칠레, 포르투갈 등 12개국 96개 와이너리·스피릿 생산자가 참가했습니다. 역대 대전국제와인엑스포 가운데 가장 큰 해외 전시자 규모입니다. 이 가운데 중국과 스위스를 뺀 10개국 89개 와이너리는 국내 와인 수입·유통업계 관계자를 직접 만났습니다. 국내 와인시장이 어려움을 겪는 가운데 새로운 공급처와 차별화된 와인을 찾는 수입사들에게 반가운 기회가 됐습니다.

대전국제와인엑스포 2026.

가장 큰 관심을 모은 곳은 ‘뉴질랜드 주빈국관’입니다. 뉴질랜드는 세계 와인 생산량의 1% 남짓을 만들지만 90%를 수출하는 ‘작지만 강한’ 와인 강국입니다. 서늘한 기후와 큰 일교차 덕분에 과일 향과 산미가 싱그러운 와인을 만들어냅니다. 특히 최대 산지 말보로(Marlborough)의 소비뇽 블랑은 국내에서 MZ 세대에게 큰 인기를 끌고 있습니다. 뉴질랜드와인협회 2025년 연차보고서에 따르면 한국으로의 수출액이 1년 새 92% 늘었습니다. 주빈국관에는 포레스트 와인(Forrest Wines), 기슨 그룹(Giesen Group), 하하 와인 컴퍼니(Hãhã Wine Company), 후이아 이스테이트 빈야즈(Huia Estate Vineyards), 로슨스 드라이 힐즈(Lawson’s Dry Hills), 말보로 와인 리미티드(Marlborough Wine Limited), 마타웨로 와인즈(Matawhero Wines), 뉴질랜드 와이너리즈(New Zealand Wineries), 스파이 밸리 와인(Spy Valley Wines), 빈울트라(Vinultra) 등 와이너리 10곳이 참가했습니다.

◆아시아와인트로피 써밋 가볼까

블라인드 심사를 통과한 수상 와인들을 직접 맛보는 ‘아시아와인트로피 써밋’이 12월 7일 오후 1시∼6시 서울 강남구 영동대로96길 20 대화빌딩 지하 1층 스페이스쉐어 삼성역센터에서 열립니다.

콜렌 클레멘스 돕 크릭 피노 누아. 최현태 기자

◆그랑골드 와인 8종

▶콜렌 클레멘스 돕 크릭 피노 누아(Colene Clemens Dopp Creek Pinot Noir) 2022/미국/비니더스코리아 수입

잔을 기울이면 라즈베리와 레드 커런트, 사워 체리 향이 화사하게 피어오르고 장미 꽃잎과 홍차, 으깬 돌의 미네랄 뉘앙스가 뒤따릅니다. 석류와 라즈베리의 생기 있는 과일 맛에 벨벳처럼 부드러운 타닌이 어우러져 지금 마셔도 즐겁습니다. 연어구이, 버섯 요리, 오리 가슴살과 잘 어울립니다. 미국 오리건 윌래밋 밸리(Willamette Valley)의 체할럼 마운틴(Chehalem Mountains) AVA 에스테이트 포도밭에서 자란 피노 누아 100%로 만듭니다. 디종 667, 바덴스빌, 포마르 등 여러 클론을 블렌딩하고 프랑스 오크통에서 11개월 숙성합니다. 2022 빈티지는 와인 스펙테이터와 제임스 서클링에게 각각 93점을 받았습니다.

콜렌 클레멘스는 2005년 조·비키 스타크(Joe & Vicki Stark) 부부가 체할럼 마운틴과 리본 리지(Ribbon Ridge)가 만나는 곳의 122에이커 땅을 사들이며 시작됐습니다. 2008년에는 오리건 명가 보 프레르(Beaux Frères) 출신의 스티븐 고프(Stephen Goff)가 와인메이커로 합류했습니다. 2015 빈티지 돕 크릭은 와인 스펙테이터 ‘2018 톱 100’에서 7위에 올랐습니다.

오 봉 클리마 산타 바바라 카운티 피노 누아. 최현태 기자

▶오 봉 클리마 산타 바바라 카운티 피노 누아(Au Bon Climat Santa Barbara County Pinot Noir) 2024/미국/와인투유코리아 수입

검붉은 베리와 으깬 꽃, 핑크 페퍼콘 향이 어우러지고 은은한 세이버리 뉘앙스가 깊이를 더합니다. 오크와 과일이 완벽하게 녹아들었고, 단단하면서도 결이 고운 타닌이 탄탄한 구조를 만듭니다. 연어 스테이크, 돼지고기 안심, 버섯 요리와 잘 어울립니다. 캘리포니아 산타 바바라 카운티의 비엔 나시도(Bien Nacido), 르 봉 클리마(Le Bon Climat) 등 여러 포도밭의 피노 누아를 블렌딩합니다. 새 오크 비율을 10%로 절제해 과일 맛이 오크에 가려지지 않습니다. 호주 와인평론가 캠벨 매틴슨(Campbell Mattinson)에게 93+점을 받았습니다. 오 봉 클리마는 ‘잘 노출된 포도밭’이라는 뜻입니다. 1982년 짐 클렌데넌(Jim Clendenen)이 애덤 톨마크(Adam Tolmach)와 함께 산타 마리아 밸리(Santa Maria Valley)의 옛 낙농장에서 설립했습니다. 대학 시절 프랑스 여행에서 부르고뉴 와인에 매료된 그는 부르고뉴 스타일의 균형 잡힌 피노 누아와 샤르도네로 산타 바바라를 세계 와인 지도에 올려놓았습니다. 2021년 68세로 세상을 떠났지만 그의 철학은 지금도 이어지고 있습니다.

웨일헤이븐 그래닛 록 피노 누아

▶웨일헤이븐 그래닛 록 피노 누아(Whalehaven Granite Rock Pinot Noir) 2018/남아공/비노킴스 수입

붉은 과일 캔디와 라즈베리, 야생 딸기 향이 어우러지고 흰 후추와 말린 펜넬 향이 은은하게 피어납니다. 실크처럼 매끄럽게 잘 녹아든 타닌이 부드러운 피니시로 이어지며, 시간이 흐를수록 우아하게 익어가는 스타일입니다. 양갈비구이, 버섯 리소토와 잘 어울립니다. 남아프리카공화국의 서늘한 산지 어퍼 헤멜 엔 아르데 밸리(Upper Hemel-en-Aarde Valley)에서 자란 피노 누아 100%로 만듭니다. 이른 아침 손으로 수확한 포도를 하룻밤 차갑게 식힌 뒤 꼼꼼히 선별해 발효하고, 오크통에서 9~10개월 숙성합니다.

웨일헤이븐은 해안 도시 헤르마누스(Hermanus) 인근에서 1995년 문을 열었습니다. 해밀턴 러셀(Hamilton Russell), 부샤르 핀레이슨(Bouchard Finlayson)에 이어 헤멜 엔 아르데에서 세 번째로 오래된 와이너리입니다. ‘고래(Whale)의 안식처(Haven)’라는 뜻의 와이너리 이름은 겨울마다 남방긴수염고래가 새끼를 낳으러 찾아오는 헤르마누스 앞바다에서 따왔습니다. 2003년부터 보테가(Bottega) 가문이 소유하고 있으며, 20년 가까이 보테가 가문과 함께해 온 와인메이커 레이노 티아르트(Reino Thiart)가 양조를 이끌고 있습니다.

샴페인 피에르 고비야 오던티크 브뤼. 최현태 기자

▶샴페인 피에르 고비야 오던티크 브뤼(Pierre Gobillard Authentique Brut)/프랑스/비니더스코리아 수입

브리오슈 같은 고소한 빵 향으로 시작해 레몬과 모과 같은 신선한 과일, 잘 익은 사과 향이 이어집니다. 우아한 산도와 부드러운 버블이 입안을 감싸고, 시간이 지나면 말린 과일과 꿀 향이 올라와 복합미를 더합니다. 식전주로 좋고 관자구이, 리소토와도 훌륭한 짝을 이룹니다. 피노 뮈니에 40%, 피노 누아 30%, 샤르도네 30%를 블렌딩합니다. 병에서 4년 동안 숙성합니다. 고미요(Gault&Millau)에서 91점을 받았고 피에르 고비야에서 가장 많이 팔리는 와인으로, 전체 생산량의 30%가량을 차지합니다. 피에르 고비야는 1842년 창업자 피에르 고비야가 ‘샴페인의 요람’ 오빌레(Hautvillers) 마을에 세웠습니다. 샴페인 양조 기법을 연구한 선구자인 수도사 돔 페리뇽(Dom Pérignon)이 살던 마을로, 레이블에는 돔 페리뇽 수도사 그림이 그려져 있습니다. 이 수도사 로고는 샹파뉴에서 단 3곳만 쓸 수 있습니다. 16ha 포도밭에서 직접 재배한 포도만 사용하는 RM(Récoltant Manipulant) 생산자입니다. 지금은 피에르 알렉시스(Pierre-Alexis)와 끌로에(Chloé) 남매가 가문의 전통을 잇고 있으며, 남매의 어린 자녀까지 5대째 이어지고 있습니다.

바지수바니 와인. 최현태 기자

▶바지수바니 에스테이트 3 크베브리(Vazisubani Estate 3 Qvevri) 2023/조지아/GK인터내셔널 수입

넛메그를 듬뿍 뿌린 쇼트브레드와 망고 향이 먼저 다가오고 말린 허브 향이 은은하게 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 호두와 멜론, 열대과일 풍미가 질감 있게 펼쳐집니다. 살구를 넣은 양고기 타진, 숙성 치즈, 구운 뿌리채소와 잘 어울립니다. 조지아 카헤티(Kakheti)의 토착 화이트 품종 키시(Kisi) 45%, 카후리 므츠바네(Kakhuri Mtsvane) 40%, 르카치텔리(Rkatsiteli) 15%를 블렌딩합니다. 세 품종을 각각의 크베브리에서 껍질째 발효한 뒤 하나로 합쳐 ‘3 크베브리’라는 이름이 붙었습니다. 여과하지 않고 병입하며 알코올 도수는 13%입니다. 크베브리는 땅속에 묻는 점토 항아리로, 8000년 역사를 지닌 조지아 전통 양조법은 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐습니다.

바지수바니 에스테이트는 알라자니(Alazani) 계곡의 바지수바니 마을에 있습니다. 19세기 귀족 술한 차브차바제(Sulkhan Chavchavadze)가 가꾼 유서 깊은 영지로 1891년 설립됐습니다. 2013년 폐허로 남은 영지를 되살렸고, 2020년 현대식 와이너리를 지었습니다. 수석 와인메이커 라도 우주나쉬빌리(Lado Uzunashvili)가 35ha 포도밭에서 토착 품종으로 와인을 빚습니다.

사우스카 토카이 아수 6 푸토뇨스. 최현태 기자

▶줄리엣 빅토르 토카이 아수 6 푸토뇨스(Juliet Victor Tokaji Aszú 6 Puttonyos) 2017/헝가리/칠락와인 수입

망고와 말린 살구, 오렌지 마멀레이드, 모과 향이 앞서고 꿀과 백합, 아잘레아 꽃 향에 스파이스와 미묘한 스모키함이 더해집니다. 입안은 벨벳처럼 부드럽고, 리터당 233.7g에 이르는 잔당을 8.06g의 산도가 탄탄하게 받쳐 긴 피니시로 이어집니다. 푸아그라, 블루치즈, 과일 타르트와 환상적인 궁합을 이룹니다. 벳세크(Betsek), 봄보이(Bomboly), 베레세크(Veres) 세 밭에서 손으로 수확한 귀부 포도를 사용하며 푸르민트(Furmint) 93%, 샤르가무스코타이(Sárgamuskotály) 5%, 하르쉬레벨루(Hárslevelű) 2%를 블렌딩합니다. 헝가리산 오크통에서 19개월 숙성하고 알코올 도수는 10%입니다. 날씨가 좋아 귀부 곰팡이가 잘 발현된 2017 빈티지는 명작으로 꼽힙니다. 디캔터 월드 와인 어워드에서 97점과 플래티넘 메달을, 인터내셔널 와인 챌린지에서 95점을 받았습니다.

줄리엣 빅토르는 유럽 4위권 저비용항공사 위즈에어(Wizz Air)의 창립자 요제프 바라디(József Váradi)가 2016년 토카이의 마을 마드(Mád)에 세웠습니다. 창립자 이니셜 ‘J.V.’를 항공 통신용 포네틱 알파벳으로 풀어 ‘줄리엣’과 ‘빅토르’라는 이름을 지었습니다. 30ha 포도밭을 가꾸며 400년 된 지하 셀러 ‘치츠바르(Cicvár)’에서 와인을 숙성합니다. 지금은 아들 마크 바라디(Márk Váradi)가 전무이사를, 이스트반 셉시(István Szepsy)의 사위 졸트 빈체(Zsolt Vincze)가 양조 책임을 맡고 있습니다.

사우스카 토카이 아수 6 푸토뇨스.

▶사우스카 토카이 아수 6 푸토뇨스(Sauska Tokaji Aszú 6 Puttonyos) 2019/헝가리/칠락와인 수입

금빛 잔에서 화이트 누가와 레몬그라스 판나코타, 설탕에 절인 생강, 말린 망고 향이 피어오릅니다. 블루치즈와 과일 디저트에 잘 어울립니다. 푸르민트(Furmint)를 중심으로 하르쉬레벨루와 샤르가무스코타이를 더합니다. 손으로 골라낸 귀부 포도를 발효 중인 머스트에 24시간 담갔다가 압착하며, 잔당은 리터당 208g, 산도는 7.9g입니다. 유기농 인증을 받은 와인으로 30년 넘게 숙성할 수 있습니다.

사우스카 뀌베 7. 최현태 기자

▶사우스카 뀌베 7(Sauska Cuvée 7) 2016/헝가리/칠락와인 수입

동양적인 향신료 향에 이른 봄 체리와 로즈힙, 정향을 머금은 자두 콩포트 향이 이어지고, 입안에서는 민트 뉘앙스와 함께 힘차고 밀도 높은 맛이 펼쳐집니다. 스테이크, 후추와 마늘을 쓴 요리와 잘 어울립니다. 빌라니(Villány)의 코파르(Kopár), 콘콜리(Konkoly), 외르되가로크(Ördögárok) 포도밭에서 자란 카베르네 프랑, 카베르네 소비뇽, 메를로를 블렌딩한 사우스카의 플래그십 와인입니다. 디캔터 월드 와인 어워드 2023에서 은메달을 받았습니다.

사우스카는 빌라니 인근 솜베레크(Somberek)에서 태어나 미국에서 성공한 사업가 크리스티안 사우스카(Christian Sauska)가 아내 안드레아(Andrea)와 함께 세웠습니다. 토카이에 이어 2008년 빌라니에도 와이너리를 열어 헝가리 양대 명산지에 모두 포도밭을 둔 유일한 가족 와이너리가 됐습니다.

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 그리스, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지