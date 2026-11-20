감독관 없이 시험을 치르는 공군사관학교에서 스마트폰으로 시험지를 몰래 촬영한 생도가 퇴교 처분을 받았다.

20일 공군사관학교 교육운영위원회에 따르면 운영위는 지난 9월 명예시험 규정을 위반한 3학년 생도 1명에 대해 퇴교 처분을 결정했다.

공군사관학교 교육운영위원회가 명예시험 규정을 위반한 3학년 생도 1명에게 퇴교 처분을 내린 사실을 빈 시험장과 결재 도장으로 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

공군사관학교는 생도들의 정직과 신의를 바탕으로 감독관 없이 시험을 치르는 ‘명예시험’ 제도를 운영하고 있다.

학교 측은 해당 생도가 시험 중 부정행위를 저질렀다는 신고를 받고 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 조사 과정에서 이 생도가 과거 기말고사 시험지를 스마트폰으로 무단 촬영한 사실이 드러났다. 신고가 접수된 올해의 부정행위 의혹과 시험에서 인공지능(AI)을 활용했는지는 확인되지 않았다.

해당 생도는 조사가 시작되자 자퇴 의사를 밝혔지만 학교 측은 이를 받아들이지 않은 것으로 알려졌다. 학교 측은 정확한 사실관계를 파악하기 위해 조사를 이어갔으며, 지난 9월 교육운영위원회를 거쳐 퇴교 처분을 내렸다.

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