세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

래퍼 슈츠. 본인 제공

래퍼 슈츠(본명 이환희)의 일상은 조금 특별하다. 하루 중 대부분을 음악 작업실이 아닌 화려한 조명이 쏟아지는 스피닝(실내 사이클) 센터에서 보낸다. 그는 스피닝 강사다. 하루 일과를 마치고 어둑한 밤이 찾아오면 그때 마이크와 녹음 장비 앞에 앉는다. 일상에서 떠오른 생각과 삶에 대한 고민을 가사에 녹이고, 자신의 취향이 오롯이 담긴 비트 위에 랩을 얹는다.

체육대 진학을 목표로 운동을 시작했지만, 대학 시절 밴드 활동을 계기로 음악에 빠져들었다. 인디 듀오 활동과 소속사 생활을 거쳐 2021년부터는 솔로 래퍼로 홀로서기에 나섰다. 특정 장르에 얽매이지 않고 멜로디 힙합부터 록의 요소를 가미한 음악까지 폭넓게 시도하고 있다. 지난해에는 세종음악창작소의 지원을 받아 앨범을 제작하고 단독 공연을 열기도 했다.

유명해지는 것보다 자신이 좋아하는 음악을 계속하는 일이 중요하다는 슈츠. 스피닝 센터와 작업실을 오가며 자신만의 방식으로 음악을 이어가는 그를 8월24일 경기도 수원의 한 카페에서 만났다. 다음은 일문일답.

슈츠가 무대 위에서 관객과 호흡을 맞추며 공연을 하고 있다. 본인 제공

◆ 장르의 경계를 넘나드는 래퍼 슈츠

─ 슈츠라는 이름에는 어떤 의미가 담겼나.

“정장을 의미하는 영어 ‘수트’에서 출발했다. 어떤 옷을 입느냐에 따라 사람이 달라 보이듯 다양한 음악을 통해 나의 여러 가지 모습을 보여주고 싶었다. 특정 장르에 나 자신을 가두기보다 폭넓은 음악으로 다채로운 모습을 보여주고 싶다는 생각을 담았다.”

─ 현재는 어떤 음악을 하고 있나.

“멜로디가 많이 가미된 랩을 하고 있다. 장르로 표현하자면 멜로디 힙합에 가깝다. 다만 한 가지 장르만 고집하지는 않는다. 하고 싶은 말을 가장 잘 표현할 수 있는 사운드를 그때그때 선택한다. 거친 이야기를 하고 싶으면 록의 요소를 가져오고, 재미있고 유쾌하게 표현하고 싶으면 그에 맞는 사운드를 활용한다. 마음이 가는 대로 음악을 만드는 편이다.”

─ 음악은 어떻게 시작하게 됐나.

“대학에서 밴드 활동을 했다. 어느 날 노래를 너무 못한다는 말을 듣고 오기가 생겼다. 보컬 학원에 등록해 노래를 배우기 시작했는데, 몇 달 뒤 선생님이 노래보다 랩이 더 잘 어울릴 것 같다며 랩을 권했다. 그때부터 랩과 관련한 음악을 찾아 듣고 조금씩 관심을 키웠다. 처음부터 음악을 해야겠다는 뚜렷한 목표가 있었던 것은 아니다.”

─ 대학에서 체육을 전공했는데 음악을 본업으로 삼게 된 이유는 무엇인가.

“사실 운동은 대학에 가기 위해 시작한 것이었다. 어렸을 때부터 뛰어노는 것을 좋아했고 운동을 잘한다는 이야기를 들어 체대 진학을 준비했다. 하지만 아주 재미있지는 않았다. 또 이것을 직업으로 삼아야겠다는 목표가 있었던 것도 아니다. 반면 음악은 하는 과정 자체만으로도 재미있었다. 그러다 보니 자연스럽게 음악을 계속하게 됐다.”

─ 혼자 활동하기 전에는 어떤 음악을 했나.

“‘도리토리’라는 팀에서 4~5년 정도 듀오로 활동했다. 기타를 치며 노래하는 인디 음악을 했다. 그 안에 랩을 섞은 음악도 있었다. 공연과 행사도 꾸준히 다녔다. 회사에 소속돼 활동했는데, 당시에는 내가 하고 싶은 음악보다 팀이나 회사가 원하는 방향에 맞춰야 할 때도 있어 고민이 컸다. 2021년부터는 계약을 정리하고 홀로 음악을 만들기 시작했다.”

슈츠가 무대 위에서 관객과 호흡을 맞추며 공연을 하고 있다. 본인 제공

─ 홀로서기를 선택한 뒤 달라진 점은 무엇인가.

“혼자 음악을 하는 게 성향에는 더 잘 맞았다. 팀원이나 회사의 의견을 조율할 필요 없이 스스로 하고 싶은 것을 자유롭게 선택할 수 있다는 점이 편하고 좋았다. 예전에는 내가 곡을 쓰는 입장이다 보니 다른 사람의 취향에 맞춰야 하는 경우가 많았는데, 이제는 곡에 필요한 보컬이나 연주자가 있을 때만 누군가를 섭외해 함께하면 된다. 스펙트럼이 더 넓어졌다고 할까. 더 자유롭게 음악을 할 수 있게 됐다.”

─ 혼자 음악을 만들면서 어려움은 없었나.

“가장 큰 어려움은 제작비 마련이었다. 앨범 하나를 만드는 데 기본적으로 들어가는 비용을 처음부터 끝까지 혼자 부담하기가 어려웠다. 그래서 직접 할 수 있는 작업을 하나씩 익혔고, 지금은 모든 작업을 혼자 하고 있다. 그래도 음악 완성도를 높이려면 전문 세션이나 다른 전문가의 도움이 필요하다. 지난해 세종시에 거주할 당시 세종음악창작소의 지원을 받아 미니(EP) 앨범을 제작하고 단독 공연을 열었다. 지방자치단체의 지원사업이나 공연 수익을 활용해 필요한 부분을 보완하고 있다.”

◆ 무대 위 래퍼에서 스피닝 강사까지

─ 힙합의 가장 큰 매력은 무엇인가.

“자율성이 높다는 점이다. 다른 음악은 그 장르에만 어울리는 가사가 있다거나 어울리는 사운드가 정형화됐다는 틀이 있지만 힙합은 그렇지 않다. 창작자가 ‘이것도 힙합’이라고 생각한다면 모든 걸 시도해볼 수 있다. 개인의 개성을 존중하는 장르라고 느낀다. 말장난을 가사에 활용할 수 있다는 점도 재미있다. 하고 싶은 말을 조금 더 과감하게 표현할 수 있다는 점에서 계속 매력을 느낀다.”

─ 여성 래퍼로 활동하면서 느끼는 어려움도 있나.

“체감상 여성 래퍼의 수가 남성 래퍼에 비해 매우 적다. 실력이 좋은 여성 래퍼도 많지만 활동하면서 실제로 만나는 경우는 많지 않았다. 아쉬운 점은 여성 래퍼의 경우 음악보다 이미지나 외모가 부각될 때가 많다는 것이다. 반면 여성 래퍼가 적다는 점이 오히려 희소성이라는 장점으로 작용하기도 한다. 성별이 다르다는 점을 잘 활용하면 다른 음악가와의 작업에서 내 음악이 들어갈 수 있는 자리가 생기는 셈이다.”

슈츠가 무대 위에서 관객과 호흡을 맞추며 공연을 하고 있다. 본인 제공

─ 행사와 공연을 많이 하는 래퍼로 소문 나 있다. 이런 경험은 음악 활동에 어떤 영향을 주고 있나.

“전국의 크고 작은 행사에 정말 많이 다녔다. 인지도가 크게 높아진 것은 아니지만, 여러 무대에 서면서 내가 어떤 음악을 하고 싶은지 조금씩 알게 됐다. 실력도 당연히 쌓였다. 관객이 거의 없는 버스킹부터 수만 명이 모이는 대형 공연까지 경험했다. 그러다 보니 무대 적응력이 뛰어나다. 지금은 어떤 환경에서 공연하더라도 분위기에 맞춰 무대를 꾸릴 수 있다는 자신감이 생겼다. 무대마다 어떤 음악을 선보여야 관객과 호흡할 수 있는지 몸으로 익힌 셈이다.”

─ 가사에는 주로 어떤 이야기를 담나.

“그때그때 느끼는 감정을 음악으로 표현하는 경우가 많다. 내 음악의 80% 이상은 나의 이야기라고 생각한다. 그동안 발매한 앨범을 순서대로 들어보면 당시 내가 삶에 대해 어떤 생각을 했는지 한눈에 알 수 있다. 최근에는 시간의 흐름에 대해 많이 생각한다. 또래 친구들이 결혼하고 아이를 낳는 등 각자의 삶을 살아가는데, 그들과 비교했을 때 나의 시간은 조금 다르게 흘러가고 있다는 생각이 든다. 아무래도 음악을 하고 있으니까. 그런 생각을 담고 있다.”

─ 스피닝 강사로 활동하게 된 계기는 무엇인가.

“프리랜서로 일하다 보니 생활 리듬이 흐트러지는 것 같아 집 근처 헬스장에서 스피닝 수업을 듣기 시작했다. 1년쯤 다녔을 때 선생님이 강사를 해보는 게 어떻겠느냐고 권했다. 그래서 자격증을 땄고, 강사 일을 시작하게 됐다. 지금은 서울과 수원 일대 여러 센터에서 수업하고 있다. 수업에 쓰이는 음악도 직접 제작한다. 스피닝은 음악에 맞춰 운동하는 분야이기 때문에 내 음악 생활과 강사 생활이 완전히 분리돼 있지 않게 된 셈이다.”

─ 스피닝 경험이 음악 제작에 어떤 도움이 되나.

“스피닝을 직접 해봤기 때문에 운동 중 어느 지점에서 음악이 커져야 하는지, 어떤 구간을 사람들이 좋아하는지 알고 있다. 수업에서 여러 곡을 틀고 회원들의 반응을 지켜본 게 음악 제작에도 영향을 끼친다. 사람들이 에너지를 느끼는 지점을 이해하고 음악을 만들 수 있다는 점이 강점이다. 다만 회원들은 힙합보다는 EDM 요소가 강한 음악을 선호하는 편이라 수업용 음악을 만들 때는 운동의 특성을 고려할 수밖에 없다.”

─ 하루 일과는 어떻게 흘러가나.

“날마다 다르지만 보통 오전에는 센터에서 2~3시간 정도 수업한다. 오후에는 초등학교 방과 후 교실에서 체육 수업을 하거나 집에서 작업한다. 저녁에도 스피닝 수업이 있는 날이 많아 오후 10시가 넘어서야 작업실에서 녹음이나 음악 작업을 한다. 출근하는 스피닝 센터도 서울 방배동과 분당, 수지 등 여러 곳에 있어 하루에 여러 지역을 옮겨 다닐 때도 있다.”

슈츠가 한 스튜디오에서 앨범을 소개 하고 있다. 본인 제공

◆ “좋아하는 음악 오래 하고 싶어”

─ 음악 활동을 하면서 가장 고민스러운 부분은 무엇인가.

“예전에는 제작비가 가장 큰 부담이었지만, 지금은 내 음악을 홍보하는 마케팅 작업이 어렵게 느껴진다. 이제 음악을 만드는 일은 스스로 할 수 있지만, 이를 사람들에게 알리는 데는 또 다른 전문성이 필요하다고 생각해 어려움을 느낀다. 내 음악은 스스로 만족하기 위해 만드는 경우가 많아 무리하게 홍보하지는 않는 편이다. 다만 다른 사람의 음악을 제작하거나 프로젝트를 함께할 때는 홍보와 마케팅의 중요성을 더 크게 느낀다.”

─ 음악으로 성공하고 싶은 마음은 클 것 같은데, 조급함이나 불안함을 느낄 때가 많나.

“유명해지고 싶은 마음이 전혀 없는 것은 아니다. 다만 음악을 만들 때부터 큰 성공만 기대하면, 그만큼의 반응이 오지 않았을 때 실망이 쌓이고 음악을 계속하기 어려워질 수 있다고 생각했다. 돈을 벌기 위한 작업과 내가 하고 싶은 음악을 구분하기로 했다. 다른 사람의 음악을 만들어줄 때는 수익을 생각하지만, 내 음악은 당장 돈을 벌겠다는 마음보다 하고 싶은 것을 자유롭게 하는 데 집중한다. 언젠가 운과 시기가 맞으면 누군가 알아줄 수도 있다고 생각한다.”

─ 청년 음악가들이 하고 싶은 음악을 오래 하려면 무엇이 필요하다고 보나.

“안정적인 생활이 가장 중요하다고 생각한다. 당장 내일 밥 먹을 돈이 없으면 음악에 집중하기 어렵다. 나도 20대 후반부터 스피닝 강사로 일하지 않았다면 음악을 이렇게 오래 이어오지 못했을 것 같다. 생활이 안정돼야 하고 싶은 일을 계속할 여유도 생긴다. 공연 기회나 창작 지원도 중요하지만, 결국 안정적인 수입이 기반이 돼야 한다.”

─ 정부나 지자체의 창작 지원사업을 경험하면서 아쉬웠던 점은 없나.

“세종시에 거주할 때 시의 지원 시스템이 잘 갖춰져 있어 불편함은 거의 없었다. 앨범 제작이나 아티스트 육성 사업이 있었는데, 창작자가 1년 안에 성과를 내기는 쉽지 않은 만큼 지원이 조금 더 장기적으로 이어지면 좋겠다고 생각했다. 2~3년 정도 장기적으로 이어지는 프로젝트라면 창작자가 충분히 성장할 수 있지 않을까 생각한다.”

─ AI가 음악을 만드는 시대에 창작자에게 필요한 경쟁력을 꼽아달라.

“지금도 AI가 음악을 굉장히 잘 만들고, 아이디어를 구상할 때도 내가 생각하지 못했던 방향을 제안하는 경우가 있어 놀랄 때가 많다. AI가 쉽게 따라올 수 없는 부분은 사람마다 다른 목소리와 개성이 담긴 가사, 발음이다. 결국 자기만의 특징과 매력을 갖는 것이 중요하다는 뜻이다. 기술을 활용하되 자신만의 색깔을 잃지 않아야 한다.”

─ 앞으로의 목표와 음악을 시작하는 후배들에게 해주고 싶은 말은.

“단기적으로는 올해 개인 음원을 두 곡 더 내는 것이 목표다. 장기적으로는 오랫동안 음악을 할 수 있는 기반을 만드는 것이다. 매년 앨범 한두 장에서 많게는 두세 장까지 꾸준히 발표하고, 큰 공연도 한두 번 하고 싶다. 요즘은 사회관계망서비스(SNS) 등 자신을 보여줄 수 있는 창구가 많아졌다. 단순히 공연을 하고 음원을 발표하는 데 그치지 말고 다양한 방식으로 자신의 매력을 알리면 좋겠다. 나 역시 여전히 좋아하는 일을 직업으로 만들어가는 과정에 있다. 완전히 음악만으로 생활하는 단계는 아니지만, 계속 음악과의 접점을 유지하며 오랫동안 활동하고 싶다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지