권익현 전북 부안군수가 지난 6·3 지방선거 후보자 토론회에서 허위 사실을 말한 혐의로 경찰에 송치됐다.

전북 부안경찰서는 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 권 군수를 공소청에 불구속 송치했다고 20일 밝혔다.

부안경찰서

권 군수는 2021년 A업체의 부안군 지점 신축 공사 과정에서 도급업체를 소개하는 등 시공사 선정에 개입했다는 의혹으로 직권남용 등 혐의로 고발당했다.

이후 6·3 지방선거 후보자 토론회에서 관련 질의를 받자 “언론 보도가 잘못됐다. 수주에 관여하지 않았다. 있지 않은 사실을 언급해서는 안 된다”고 답했다.

그러나 경찰은 권 군수와 A업체 대표 간 통화 녹취 등을 확인한 결과, 권 군수가 수주 과정에 관여하지 않았다고 단정하기 어렵다고 판단해 허위사실공표 혐의를 적용했다.

다만 경찰은 권 군수가 A업체와 도급업체의 계약 과정에서 직권을 남용했는지 등에 대해서는 추가 수사를 이어가고 있다.

앞서 경찰은 지난 9월 권 군수가 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월 27일 진행된 TV토론회에서 당시 상대 후보였던 김성수 조국혁신당 후보의 채무를 부풀려 말한 혐의(공직선거법상 허위사실 공표)에 대해서는 “고의를 단정하기 어렵다”는 등 이유로 불송치 결정한 바 있다.

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