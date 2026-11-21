조선시대 선비들이 품속에 숨겼던 ‘커닝 페이퍼’가 600여년의 세월을 거쳐 인공지능(AI)으로 진화했다. 남의 답안을 훔쳐보던 시대와 조직적 입시비리의 시대를 지나 이제는 AI가 정답을 대신 찾아주는 시대가 열린 것이다. 최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 자백한 데 이어 대학수학능력시험(수능)에서도 100건이 넘는 전자기기 관련 부정행위가 적발됐다. 부정행위를 막으려는 감시의 눈이 촘촘해질수록 이를 피해 가려는 수법은 더욱 교묘해지고 있다.

◆숙종 때, 대리시험 걸려 ‘재시험’ 실시

21일 교육부에 따르면 전날 치러진 2027학년도 수능에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위는 총 111건 적발됐다. 이 중 실제 시험 중 스마트기기를 활용하다 적발된 사례는 5건이었다.

앞서 각종 국가자격시험에서도 AI 부정행위가 도마 위에 올랐다. 올해 세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨는 지난 15일 초소형 카메라로 문제를 촬영한 뒤 생성형 AI를 이용해 정답을 구하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 자백했다. 올해 법학적성시험(LEET·리트)에서 사상 첫 만점을 받은 이진우(32)씨에게도 AI 부정행위 의혹이 제기됐지만 지난 19일 숨지며 실제 부정행위 여부는 확인될 지는 미지수다.

김홍도의 ‘화첩평생도’ 중 ‘소과응시’. 과거 시험장의 어수선한 풍경을 그린 그림으로, 곳곳에 응시생을 도와주고 있는 정체 미상의 사람들이 포착된다. 대신 답안을 작성해 주거나 답안을 베껴 써주는 모습들이 눈에 들어온다. 국립중앙박물관 제공

‘커닝’의 역사는 조선시대 과거시험까지 거슬러 올라간다. 1677년(숙종 3년) 과거시험에서는 다른 사람에게 답안을 대신 작성하게 한 부정행위가 적발되면서 시험 자체가 취소됐다. 당시 장원을 차지한 선비 이동표(1644∼1700)는 부정행위에 가담하지 않았지만 다른 응시자 10여명의 잘못으로 합격이 취소되는 불운을 겪었다.

당시에는 책을 몰래 시험장에 들여오는 ‘협책’(挾冊), 다른 사람의 글을 빌려 답안을 작성하는 ‘차술’(借述), 남의 답안을 대신 작성해 주는 ‘대술’(代述) 등이 성행했다. 조선의 법전인 경국대전은 이러한 부정행위에 대해 응시 자격 정지와 장형 등 엄격한 처벌을 규정했다. 1749년(영조 25년)에는 합격자에게 자신의 답안을 다시 작성하게 하는 ‘면시법’(面試法)이 시행됐으며, 1767년에는 비를 피하기 위한 도구 외에는 시험장에 물품을 들여오지 못하도록 하는 조치까지 시행됐다.

숙명여고 교무부장인 아버지에게서 정답을 받아 시험을 치른 혐의로 재판에 넘겨진 쌍둥이 자매 중 한 명이 지난 2022년 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 항소심 선고공판을 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 뉴스1

◆현대, 입시브로커 등 ‘조직적 대학 입시 비리’

현대에 들어서도 부정행위는 끊이지 않았다. 1993년에는 현직 교사와 입시 브로커, 대학생 등이 연루된 대규모 대학입시 대리시험 조직이 경찰에 적발됐다. 당시 한 학부모는 자녀를 대학에 입학시키기 위해 브로커에게 1억5000만원을 건넨 혐의를 받았다. 이들은 신문에 광고를 내 대리 응시자를 모집했으며, 대학생들에게 500만∼700만원의 대가를 약속한 것으로 조사됐다.

2000년대 들어 휴대전화가 대중화되면서 부정행위도 새로운 전환점을 맞았다. 대표적인 사례가 2004년 광주에서 불거진 조직적 수능 부정행위 사건이다. 성적이 우수한 학생이 시험장에서 휴대전화로 답안을 보내면 외부에서 이를 다른 학생들에게 문자메시지로 전달하는 방식이었다. 이후 전국적으로 수사가 확대됐고 대리시험 등 추가 적발 사례를 포함해 총 314명의 수능 성적이 무효 처리됐다.

2018년에는 숙명여고 교무부장이었던 아버지가 쌍둥이 딸에게 시험 답안을 미리 유출한 사건이 불거졌다. 재판에 넘겨진 쌍둥이 자매는 2024년 대법원에서 징역 1년에 집행유예 3년을 확정받았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 온라인 시험이 확산한 2020년에는 인하대 의과대학 학생 91명이 집단 부정행위를 저질렀다가 적발돼 시험 점수가 모두 0점 처리되기도 했다.

채명준 기자가 19일 서울 용산구 세계일보 편집국에서 AI 안경을 쓴 채 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 시험을 풀고 있다. 최상수 기자

◆AI 안경 등 첨단기기로 ‘나홀로 커닝’

최근에는 스마트안경과 AI가 결합하면서 부정행위의 양상이 근본적으로 달라지고 있다. 지난해 7월 광주지법은 2024년도 도선수습생 필기시험에서 증강현실(AR) 스마트안경으로 미리 저장해 둔 자료를 열람하며 부정행위를 저지른 응시자에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다. 올해 5월 정보처리기사 시험에서는 AI 스마트안경을 이용해 부정행위를 한 혐의를 받는 20대 남성이 적발돼 지난달 공소청에 넘겨졌다.

문제는 기술이 발전할수록 부정행위의 진입장벽이 낮아진다는 점이다. 1990년대에는 대리시험을 위해 브로커와 대리 응시자가 필요했고, 2004년에는 시험장 안팎에서 정답을 주고받을 공범들이 필요했다. 반면 이제는 개인이 소형기기와 AI만으로 부정행위를 시도할 수 있게 됐다.

조선시대에는 소지품 반입을 제한하고 답안을 다시 작성하게 했으며, 현대에는 전자기기 반입을 금지하고 각종 탐지 장비까지 도입했다. 하지만 새로운 기술이 등장할 때마다 기존의 감시체계가 무력화될 수 있다는 우려가 반복된다. 수백년 동안 부정행위의 수법은 달라졌지만 남보다 손쉽게 좋은 성적을 얻으려는 욕망은 크게 달라지지 않은 셈이다.

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