수성은 영어로 ‘머큐리’다. 로마 신화의 ‘메르쿠리우스’에서 이름이 유래했다. 메르쿠리우스는 날개 달린 신발을 신고 빠르게 이동하며 신들의 메시지를 전달하는 신으로 알려져 있다. 태양계 행성 중 가장 태양과 가까이 있기에, 태양을 한바퀴 도는 데 88일밖에 걸리지 않아 이런 이름이 붙었다고 한다. 수성과 태양의 거리는 약 5800㎞, 지구∼태양 간 거리의 3분의 1 수준이다. 수성의 낮이면 지표면 온도는 섭씨 45도까지 올라가고, 밤에는 영하 18도까지 떨어진다.

탐사선 베피콜롬보가 수성에 접근하는 모습을 묘사한 상상도. 베피콜롬보는 11월21일 역사상 두번째로 수성 궤도에 진입한다. 유럽항공청(ESA) 제공

태양과의 거리와 중력, 극한 환경 탓에 수성은 미지의 영역이었다. 지금까지 인간이 만든 탐사선이 수성에 도달한 것은 두 번뿐이다. 수성과 지구는 약 1억5000만㎞ 떨어져 있다.

최초의 수성탐사선은 미 항공우주국(NASA)의 매너리10호였다. 1973년 11월 발사돼 1974년 3월 수성 표면 약 703㎞까지 접근했다. 수성 표면 일부를 촬영하고, 수성에도 고유한 자기장이 존재한다는 사실을 확인했다.

나사는 2004년 두번째 수성탐사선 메신저호를 쏘아 올렸다. 메신저호는 2011년 수성 궤도에 진입한 첫 탐사선이라는 기록을 세웠다. 메신저호는 수성 북극에 상당한 양의 물 얼음이 존재한다는 증거를 찾았다. 과거 대규모 화산활동이 있었다는 사실을 알아냈고, 예상보다 풍부한 휘발성 원소도 확인했다. 약 30만장의 사진으로 수성 전체의 지도를 완성했다. 메신저호는 2015년 4월 임무를 마치고 최후를 맞았다.

메신저호 임무 종료로부터 11년 후 또 다른 수성탐사선이 수성 궤도에 올랐다. 유럽우주국(ESA)과 일본항공우주국(JAXA) 합작 ‘베피콜롬보’가 주인공이다. 인류의 세번째 수성탐사선이자 수성 궤도에 오른 두번째 탐사선이다.

2025년 1월8일 베피콜롬보 탐사선이 촬영한 수성 사진 모습. 수성 표면의 울퉁불퉁한 분화구 등이 보인다. 유럽우주국(ESA)·일본항공우주국(JAXA) 제공

20일(현지시간) ESA에 따르면 베피콜롬보는 21일 수성 궤도에 진입한다. 2018년 10월 프랑스령 기아나에서 출발한 지 약 8년 만이다. 당초 지난해 말 도달할 예정이었으나 추진기 문제로 경로를 바꾸면서 늦어졌다.

수성 궤도에 진입한 베피콜롬보가 곧바로 과학 업무에 돌입하는 것은 아니다. 궤도를 조금씩 낮추고 다듬어 안정적인 흐름을 확보한다. 다음달 초 베피콜롬보는 ESA의 수성행성궤도선(MPO)와 JAXA의 수성자기권궤도선(MMO) 2개의 관측위성으로 분리된다. MPO는 수성 상공 1500㎞에서 이동하며 수성의 표면과 구성 성분을 고해상도로 촬영하고, 수성의 내부를 연구하게 된다. MMO는 1만1800㎞ 상공에서 자기장과 수성을 둘러싸고 있는 매우 얇은 가스 및 원자층인 나트륨 외기권을 측정할 예정이다. MPO와 MMO의 관측 활동은 내년 4월 시작될 예정이다.

과학자들은 확보한 자료를 통해 수성이 태양에 매우 가까운 곳에서 어떻게 형성되었는지, 왜 자기장을 가졌는지, 그리고 행성의 영구 음영 분화구에 숨어 있는 얼음이 무엇으로 구성되어 있는지 등을 연구할 계획이다. PMO와 MMO는 연료가 떨어질 때까지 3년 동안 수성 궤도를 돌며 임무를 다하게 된다.

2018년 수성탐사선 베피콜롬보를 실은 아리안 로켓이 발사되고 있다. 베피콜롬보는 약 8년에 수성 궤도에 도착했다. 세계일보 자료사진

게라인트 존스 베피콜롬보 프로젝트 책임 과학자는 영국 가디언에 “두 대의 우주선에 더욱 강력한 장비를 탑재하여 지구의 모든 측면, 즉 내부, 표면, 그리고 주변 우주를 연구함으로써 엄청난 양의 정보를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

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