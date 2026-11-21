인천 제물포구의회가 한 해 구정 운영을 점검하고 내년도 예산안 심의에 착수했다. 제물포구의회는 20일 제2차 정례회를 개회하고, 다음달 21일까지 32일간의 회기 일정에 돌입했다.
이번 정례회에서는 조례안 18건과 결의안 1건을 비롯해 올해 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안, 2027년도 예산안 등의 안건을 심의한다. 또 올해 행정사무감사와 구정질문을 벌일 예정이다. 주요 의사일정은 20일 제1차 본회의를 시작으로, 20일과 23일 각 상임위원회에서 소관 안건을 심사한다.
24일부터 내달 2일까지 행감을 실시한다. 이어 12월 2∼11일 상임위별 예산안 예비심사, 14∼15일 구정질문과 답변을 진행한다. 다음으로 14∼18일 예산결산특별위원회에서 예산안을 종합심사한 뒤 21일 제5차 본회의에서 주요 안건을 최종 의결하고 행정감 결과보고서를 채택할 예정이다.
유형숙 의장은 “행감에서 주요 사업을 면밀히 살피고, 구민들의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 예산안을 꼼꼼히 심사하겠다”고 말했다.
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