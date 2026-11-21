입동(立冬)이 지났다. 말 그대로 겨울이 시작됐다는 뜻이다. 이 무렵 밭에서 무와 배추를 뽑아 온 가족이 한 해 겨울을 보낼 김장을 서두른다. 가정에서 주부들의 손길이 더욱 분주해지는 시기다. 후유증을 줄이려면 재료를 준비하는 순간부터 마무리 단계까지 무게와 자세, 반복 사용을 조절하는 전략이 필요하다고 전문가들은 조언한다.

정성 만큼이나 몸에 쌓이는 피로도 만만치 않기 때문이다. 21일 부평힘찬병원 오승목 정형외과 원장은 “무거운 것을 들 때는 순간적으로 큰 힘이 필요하다”며 “같은 자세로 손질하거나 버무릴 경우 근육과 힘줄에 부담이 지속된다”고 판단했다.

준비 시 배추와 물을 옮기는 횟수가 많고, 바닥의 대야를 향해 몸을 숙이기 쉬워 무게와 작업 높이를 먼저 조정해야 한다. 바닥의 통을 들 때는 몸을 가까이 붙이고 발을 안정적으로 벌린다. 물건이 몸에서 멀수록 허리를 앞으로 굽히려는 힘이 커지므로 몸 가까이에서 든다. 대야와 도구는 손이 닿기 쉬운 곳에 둔다. 동시에 허리를 깊게 숙이거나 어깨를 치켜들지 않는다.

손목을 꺾은 채 양념을 버무리거나 배추를 움켜쥐면 힘줄과 주변 조직에 부담이 쌓인다. 손등과 팔이 가능한 한 일직선이 되도록 유지하고, 한 번에 다루는 배추와 양념의 양을 줄인다.

같은 자세를 고집하지 말고, 틈틈이 일어나 걷거나 팔을 내려 쉰다. 속 버무리기·채우기·통에 담기를 교대해 반복 부담을 나눈다. 통을 가득 채워 한꺼번에 들거나 높은 선반에 무리하게 올리지 않는다. 신체에 이미 피로가 쌓인 상태이기 때문이다.

몸에 가벼운 결림만 있다면 무리 가는 동작을 줄이고 쉰다. 통증이 허용하는 범위에서 가볍게 걷거나 관절을 부드럽게 움직인다. 붓기나 열감 없이 근육이 뻣뻣하게 뭉친 느낌에는 온찜질이 도움이 될 수 있다. 반대로 손목이나 무릎이 붓고 열감이 있다면 초기에는 뜨거운 찜질 대신 냉찜질을 한다.

인천힘찬종합병원 강민규 신경외과 과장은 “김장 후 내원하는 이들 중 요추 염좌가 대다수로 척추 주변의 근육이나 인대가 경직되면서 요통을 겪기 쉽다”면서 “다리 저림이 계속되거나 발에 힘이 잘 들어가지 않아 걸을 때 불편하다면 신경 기능 확인이 요구된다”고 말했다.

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