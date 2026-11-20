한국마사회가 문화예술 후원과 말(馬)을 활용한 미래세대 교육을 통해 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 문화예술 후원 우수기관 재인증으로 지속적인 지원 성과를 인정받은 데 이어, 초등학교 졸업생들에게 말과 함께하는 특별한 추억을 선물하는 등 지역사회와의 접점도 넓히고 있다.

한국마사회는 지난 10일 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하는 ‘2026년 문화예술후원 우수기관 인증제’에서 재인증을 획득했다고 20일 밝혔다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 지난 10일 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하는 ‘2026년 문화예술후원 우수기관 인증제’에서 재인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

문화예술후원 우수기관 인증제는 문화예술 분야에서 모범적인 후원활동을 펼친 기업과 기관을 선정하는 제도다. 최근 3년간의 문화예술 후원 운영체계와 성과 등을 종합적으로 평가하며, 서류심사와 현장평가를 거쳐 인증 여부를 결정한다.

한국마사회는 2023년 최초 인증을 받은 데 이어 올해 재인증에도 성공하면서 2029년까지 우수기관 자격을 유지하게 됐다.

문화예술 지원은 지역주민과 청소년을 대상으로 한 사업으로 이어지고 있다. 전국 지사에서 운영하는 문화센터를 통해 지역주민에게 문화예술·평생교육 프로그램을 제공하고 있으며, 농어촌 청소년 오케스트라(KYDO)를 통해 청소년들의 음악적 재능 개발도 돕고 있다. ‘마농문화체험’ 사업으로는 도시 어린이들에게 농촌문화를 직접 경험할 기회를 제공한다.

1988년 문을 연 말박물관을 통해 말과 관련된 역사·문화를 알리고, 예술가들에게 전시공간을 제공하는 등 창작활동도 지원하고 있다.

한국마사회는 지난 13일 서울 관악구 원신초등학교를 찾아 졸업을 앞둔 6학년 학생 30명에게 말과 함께하는 이색 졸업사진 촬영을 지원했다고 20일 밝혔다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

말을 활용한 교육 프로그램도 미래세대를 위한 주요 사회공헌 사업이다. 한국마사회는 지난 13일 서울 관악구 원신초등학교를 찾아 졸업을 앞둔 6학년 학생 30명에게 말과 함께하는 이색 졸업사진 촬영을 지원했다.

이번 행사는 찾아가는 교육 프로그램 ‘말랑말랑 마음교실’과 전교생 승마체험 등을 통해 인연을 맺은 학생들에게 특별한 졸업 추억을 선물하기 위해 마련됐다. 학생들은 승마선수 복장부터 서부 카우보이, 조선시대 선비까지 다양한 의상을 입고 말과 함께 사진을 촬영했다.

졸업사진 촬영에 앞서 전교생을 대상으로 학년별 체험 프로그램도 진행됐다. 1~2학년 학생들은 셔틀랜드포니에게 먹이를 주고 쓰다듬으며 교감했고, 3~6학년 학생들은 고삐를 잡고 말을 이끌거나 직접 기승하는 시간을 가졌다. 학생들은 체험을 통해 말과 교감하며 자신감을 키우고 생명 존중의 가치도 배웠다.

한국마사회는 올해 서울구로 거점형 우리동네키움센터와 안양과천교육지원청, 서울남부교육지원청 등과 협력해 ‘말랑말랑 마음교실’을 운영해 왔다. 도심 어린이들이 평소 접하기 어려운 말과 교감하며 생태·인성 교육을 경험할 수 있도록 마련한 프로그램이다.

한국마사회 관계자는 “문화예술을 통해 국민과 소통하고 지역사회와 상생하기 위해 꾸준히 노력해 온 성과를 인정받아 의미가 크다”며 “앞으로도 국민 누구나 일상에서 문화예술의 즐거움을 누리고 미래세대가 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 후원과 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

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