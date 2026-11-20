롯데칠성음료의 제로슈거 소주 ‘새로’가 출시 4년여 만에 누적 판매량 13억병을 돌파했다.

20일 롯데칠성음료에 따르면 2022년 9월 출시된 새로는 4개월여 만에 누적 판매량 5000만병, 7개월여만에 1억병을 돌파했다. 지난해 말에는 8억병을 넘어섰으며 올해 10월 기준 누적 판매량은 13억병을 기록했다.

새로 플레이버 3종. 롯데칠성 제공

새로는 과당을 사용하지 않은 제로슈거 소주로, 증류식 소주를 첨가해 특유의 맛을 살린 것이 특징이다. 롯데칠성음료는 올해 1월 출시 이후 처음으로 제품을 리뉴얼했다. 기존 보리쌀증류주를 100% 국산 쌀증류주로 변경하고 아미노산 5종을 첨가해 부드러운 맛을 강화했다.

제품군도 다양하다. 2024년 ‘새로 살구’를 시작으로 지난해 ‘새로 다래’, 올해 5월에는 ‘새로 오미자’를 출시했다.

브랜드 캐릭터인 ‘새로구미’를 활용한 마케팅도 이어지고 있다. 롯데칠성음료는 지난 3월 서울 성수동에서 방탈출 게임 형식의 팝업스토어 ‘새로중앙박물관’을 운영해 약 1만3000명의 방문객을 모았다. 지난해 서울 압구정에서 운영한 ‘새로도원’에는 약 5개월간 4만여명이 방문했다.

온라인 콘텐츠를 통한 브랜드 홍보에도 힘을 쏟고 있다. 새로는 출시 이후 지난달까지 총 66편의 동영상 콘텐츠를 선보였으며, 누적 조회수는 1억8000만회를 넘어섰다. 새로도원 팝업스토어는 올해 iF 디자인 어워드와 아시아 디자인 프라이즈에서 수상하기도 했다.

롯데칠성음료 관계자는 “국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리 잡은 새로가 제로슈거 소주를 넘어 대한민국을 대표하는 소주 브랜드로 성장할 수 있도록 적극적인 마케팅 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.

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