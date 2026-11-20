지구 온난화 영향 속 전세계가 이제 난방보다 냉방에 더 많은 에너지를 사용하고 있다는 분석이 나왔다.

국제에너지기구(IEA)는 19일(현지시간) 발표한 2026년 세계에너지전망 보고서에서 이 같은 추세를 지적하며 냉방이 2035년까지 유효 에너지 수요 증가분의 40% 이상을 차지할 것으로 추산했다. 유효 에너지 수요는 주택 냉난방, 차량 운행, 가전기기 작동 등에 실제로 쓰이는 순수 에너지를 의미한다.

사진=AP연합뉴스

IEA는 냉방 수요의 난방 수요 추월이 에너지 역사상 처음이라며 그 원인으로 에어컨 사용의 증가를 들었다. 향후로도 냉방 수요는 더 증가할 것으로 예상됐다. 냉방 에너지 수요가 급증할 잠재력은 아직 에어컨을 설치하지 않은 가구의 규모에서 확인된다. IEA는 중국을 뺀 신흥국, 개발도상국에서 가구의 85%가 고온을 겪지만 에어컨이 있는 곳은 20% 미만이라고 지적했다. 그러면서 2050년까지 전 세계적으로 냉방이 필요한 바닥 면적(실내 공간)이 난방이 필요한 바닥 면적을 넘어선다고 내다봤다.

에어컨 사용의 급증에는 소득 증가, 인구 증가 등 복합적 원인이 작용하는 것으로 분석됐다. 그러나 역시 가장 큰 배경은 기후변화에 따른 폭염의 증가다. 전통적으로 서늘한 기후를 보인 유럽에서조차 올여름 극심한 폭염 때문에 약 5만명이 숨진 것으로 추산된다. 더 강하게 자주 찾아오는 폭염에 따른 냉방 전력 수요의 급증은 기후변화 대응에도 걸림돌이 될 전망이다. IEA는 전체 에너지 수요의 증가 폭이 큰 동남아시아 등지에서 기존 전망보다 더 오래 석탄 화력발전에 의존할 것으로 내다봤다.

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