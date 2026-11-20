사상 최초의 미·중·러 정상회담이 내놓은 결과에 대한 아쉬운 반응이 이어지고 있다. 해외 유수 언론이 이번 회담을 ‘사진촬영용’이라고 비판한 데 이어 전문가들도 합의의 견고성과 깊이에 의문이 남는다고 지적하고 있다.

20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 미국 싱크탱크 ‘유라시아그룹’의 제러미 챈 선임 분석가는 “3국 정상회담은 대체로 유엔 개혁과 정제유 제품 공급 증대, 핵확산 방지 같은 가장 낮은 공통분모 주제들에 대한 지지를 표명한 재탕(warmed-over) 성명을 내놨다”고 말했다.

사진=AFP연합뉴스

이번 회담을 마치고 3국은 총 4개항으로 이루어진 공동성명 ‘미중러 정상 평화선언’을 발표했다. 공동성명은 유엔 개혁 추진, 정제 석유 제품 생산·공급 확대 계획 및 에너지 흐름의 중요성 재천명, 푸틴 대통령에게 체포영장을 발부한 국제형사재판소(ICC)의 관할권 남용 반대, 핵 위험 감소·핵 확산 방지를 위한 대화 진행 등 내용을 담고 있다. 그러나, 선언 발표 이후 해외 언론 등으로부터 “원론만 담은 선언” 등의 비판이 나오는 중이다.

챈 선임 분석가는 다만 “그렇다고 해서 3국 정상회담의 상징적 의미와 레토릭을 과소평가해서는 안 된다”고 말했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “빠르면, 내달 미국 마이애미에서 열릴 주요 20개국(G20) 정상회의 등에서 더 나아간 3국 간 협력을 반길 것”이라고 내다봤다. SCMP는 첸 분석가 외에도 전문가들 사이에서 이번 합의가 손만 뻗으면 닿을 정도로 어렵지 않은 과제라는 평가가 나온다고 전했다.

심지어 세 국가의 진정성에도 의문이 일고 있다. 실제로 3국 정상은 “세계 각국을 이롭게 하겠다”며 석유 생산 증대 입장을 밝혔으나 더 근본적인 종전에 대해서는 함구했다. 트럼프 대통령이 2월에 시작한 이란 전쟁이나 푸틴 대통령이 4년 넘게 끌고 있는 우크라이나 전쟁을 종식하겠다는 언급은 어디에도 없었던 것이다. 유엔 개혁 문제 역시 수십년 동안 논의됐지만 향후의 개혁이 아예 자금 지원을 끊어버리는 미국의 ‘무자비한’ 방식을 따를지, 소프트파워와 글로벌 영향력 확대 목표에 집중하는 중국의 방식을 따를지는 불분명하다고 신문은 지적했다.

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