아이를 키우는 가정에서 기저귀와 옷은 하루도 빼놓기 어려운 필수품이다. 아이가 성장할수록 새로 사야 할 물건도 늘어난다. 양육비 부담이 큰 한부모 가정이나 형편이 어려운 가정에는 이런 생활용품을 마련하는 일조차 부담이 될 수 있다.

한국P&G 제공

연말을 앞두고 생활용품·유아동 기업들이 자사 제품을 활용한 기부에 나서고 있다. 한국P&G는 기저귀 2만장을 내놨고, 유한킴벌리는 이른둥이를 위한 초소형 기저귀 지원을 이어가고 있다. 아가방앤컴퍼니는 아동 의류 4000벌을 기부했으며, 락앤락도 한부모 가정과 취약계층을 위한 생활용품 지원에 동참했다.

20일 유통업계에 따르면 한국P&G는 지난 19일 영유아용품 브랜드 팸퍼스의 기저귀 2만장을 구세군자선냄비에 기부했다.

기부 물품은 서울 서대문구에 있는 한부모가족복지시설 구세군두리홈을 비롯해 구세군 영유아 보육시설과 취약계층 양육 가정에 전달될 예정이다.

구세군두리홈은 3세 미만 영유아를 양육하는 한부모와 자녀들이 안정적으로 생활하면서 자립을 준비할 수 있도록 지원하는 시설이다. 이번 기부는 이들 가정에 매일 필요한 기저귀를 지원해 경제적 부담을 줄이기 위해 마련됐다.

물품 기부에 그치지 않고 현장 봉사활동도 진행했다. 한국P&G 팸퍼스팀 임직원들은 지난 12일 구세군두리홈을 방문해 영유아 돌봄을 돕고 시설 관리 활동에 참여했다.

로히니 벤카테스와란 한국P&G 대표는 “아이를 키우는 가정에서 기저귀는 하루도 빠질 수 없는 필수품인 만큼, 이번 기부가 양육 가정의 부담을 덜고 아이들이 건강하게 성장하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

유한킴벌리는 기저귀 브랜드 하기스를 통해 이른둥이용 초소형 기저귀를 무상으로 공급하고 있다. 이른둥이는 임신 37주 미만에 태어난 아기를 뜻한다.

유한킴벌리가 지난달 공개한 자료에 따르면 2017년 7월부터 올해 9월까지 기부한 이른둥이용 초소형 기저귀는 누적 714만3900장에 달한다. 같은 기간 지원받은 이른둥이는 4만7626명이다.

이 사업은 신생아중환자실 의료진의 요청에서 출발했다. 2011년 한 간호사가 작은 아기에게 맞는 기저귀가 필요하다는 의견을 전달했고, 유한킴벌리는 연구개발과 설비투자를 거쳐 2017년 전용 제품을 선보였다.

초소형 기저귀는 일반 신생아용 제품보다 크기가 작고 생산 과정도 까다롭다. 회사는 대전공장에서 주력 제품 생산을 일시적으로 중단하면서까지 별도 생산을 이어가고 있다.

생산된 제품은 전국 30여개 종합병원·대학병원 신생아집중치료실과 자사몰 맘큐를 통해 필요한 가정에 무상 공급된다. 일반 기저귀로는 몸에 맞지 않는 이른둥이와 가족들의 부담을 덜기 위한 지원이다.

아가방앤컴퍼니도 프리미엄 유아동 브랜드 에뜨와의 아동 의류 4000벌을 기부하며 취약계층 지원에 나섰다.

기부 물품은 약 2억원 상당으로, 서울 사회복지공동모금회인 서울 사랑의열매를 통해 세이브더칠드런에 배분된다. 이후 한부모 가정과 이주배경 가정의 영유아에게 전달될 예정이다.

영유아기는 성장 속도가 빨라 옷을 자주 교체해야 한다. 계절에 맞는 옷을 마련하는 데도 적지 않은 비용이 든다. 아가방앤컴퍼니는 이런 점을 고려해 기부 품목을 의류로 정하고, 에뜨와 정규 상품으로 지원 물품을 구성했다.

회사는 이번 기부를 계기로 에뜨와를 비롯한 자사 브랜드의 아동 지원 활동을 정기적으로 진행할 계획이다.

락앤락은 지난 9월 취약계층을 위해 생활용품 약 1만4000개를 기부했다.

사회공헌사업인 ‘락앤락과 함께하는 용기’의 하나로, 비영리단체 함께하는 사랑밭에 물품을 전달했다.

지원 물품에는 스쿨핏 스위치 텀블러와 사각 쿨러백, 리틀럽 마망 분유 보온병 등이 포함됐다. 기부 물품은 서울지역 에너지취약계층을 비롯해 한부모 가정과 장애인 복지시설 등을 지원하는 데 활용된다.

특히 영유아를 양육하는 가정에서 사용하는 분유 보온병처럼 기업이 직접 생산하는 제품을 기부 품목에 포함한 점이 눈에 띈다.

락앤락은 그동안 굿윌스토어와 기빙플러스에도 생활용품을 기부해 왔다. 한국과 베트남의 한부모 가정을 위한 생활용품 지원도 진행하고 있다.

기부 방식은 기업마다 다르다. 한국P&G가 영유아 양육 가정에 매일 필요한 기저귀 지원에 집중했다면, 유한킴벌리는 별도 생산이 필요한 이른둥이용 제품을 장기간 무상 공급하고 있다. 아가방앤컴퍼니는 아동 의류를, 락앤락은 육아·생활용품을 지원했다.

공통점은 기업이 보유한 제품을 필요한 가정과 시설에 직접 연결했다는 것이다. 일회성 물품 전달부터 장기간 이어지는 무상 공급까지 지원 방식은 다르지만, 경제적 부담으로 필수 생활용품을 마련하기 어려운 가정을 돕는다는 취지는 같다.

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