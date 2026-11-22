경북 영주시의 영주 반띵 관광택시가 이용객 호응에 따른 사업예산 조기 소진으로 올해 운행을 종료한다.

22일 시에 따르면 영주 반띵 관광택시는 대중교통으로 이동하기 어려운 관광지 간 접근성을 높이기 위한 관광교통 서비스다. 관광객이 이용요금의 50%를 부담하면 나머지 50%를 영주시가 지원한다.

영주 반띵 관광택시. 영주시 제공

올해는 관광택시 21대를 운영하며 부석사와 소수서원, 선비세상, 무섬마을, 국립산림치유원 등 영주의 주요 관광지를 관광객의 일정과 취향에 맞게 둘러볼 수 있도록 지원했다. 그 결과 올해 11월까지 관광택시 이용객은 2000명을 넘어서는 등 이용 수요가 꾸준히 증가했다.

시는 당초 연말까지 운영할 예정이던 사업 예산이 예상보다 빠르게 소진되면서 영주 반띵 관광택시 조기 종료를 결정했다. 관광택시에 대한 관광객 수요가 확인된 결과로 보고 올해 이용실적과 이용객 의견, 관광택시 기사들의 현장 의견 등을 종합적으로 분석해 내년 사업 운영에 반영한다.

관광객의 이용 편의를 높일 수 있도록 예약·배차 체계를 개선하고 관광지 및 축제와 연계한 관광코스를 발굴해 관광택시를 영주의 대표적인 관광 이동수단으로 발전시킨다는 계획도 세웠다.

박영화 시 관광진흥과장은 “올해 반띵 관광택시를 이용해 주신 관광객의 많은 관심과 호응으로 당초 계획보다 일찍 운영을 마무리하게 됐다”며 “앞으로도 관광객이 영주의 다양한 관광지를 보다 편리하게 여행하고 오래 머물 수 있도록 관광택시 서비스를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

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