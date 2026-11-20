이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 20일 ‘김치의 날(22일)’을 앞두고 “김치의 날이 김치 한 포기에 담긴 정성과 온정을 더 많은 나라, 더 많은 가정에 전하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 김장 체험 행사에선 최근 배춧값이 크게 하락한 점을 언급하며 “올해는 김장을 많이 하셔야겠다”고 권유하기도 했다.
김 여사는 이날 서울 서초구 aT센터에서 열린 김치의 날 기념식 축사에서 “예로부터 김장은 한 해 겨울을 준비하는 일이면서 이웃과 정을 나누는 일이었다”며 “이 정겨운 문화는 2013년 유네스코 인류무형 유산에 등재되며 세계가 함께 지켜야 할 소중한 문화로 인정받았다”고 말했다. 매년 11월22일인 김치의 날은 김치의 영양적 가치와 우수성을 알리고, 김치 문화의 계승·발전과 김치산업의 진흥을 위해 2020년 제정된 대한민국 식품 분야 최초의 법정기념일이다.
기념식 이후 김 여사는 김치의 날 통합 홍보관을 찾아 김치를 활용한 다양한 요리와 김치산업 연구성과 등을 살펴봤다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다. 김 여사는 우수 김치 판매 부스를 찾아 김치 품평회 수상 업체들의 다양한 김치를 맛보고 직접 구매하기도 했다. 이 과정에서 최근 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 중국 선전을 방문했던 경험을 언급하며 “펑리위안 여사(시진핑 중국 국가주석 배우자)가 한식을 좋아해 베이징의 한식당을 자주 찾는다는 이야기를 들었다”고 언급했다.
김 여사는 김치 명인과 함께하는 김장체험 행사에도 참여했다. 김 여사는 “올해는 김장을 많이 하셔야겠다. 배춧값이 엄청 싸다고 한다”, “해마다 김장 가격이 오른다는 것만 기억나는데, 떨어질 수도 있는 것이군요” 등의 발언을 하며 송미령 농림축산식품부 장관에게 김장 홍보를 권유했다.
김 여사는 “세계로 뻗어 나가는 우리 K컬처가 혀와 입맛을 잡아서 세계인의 식탁에 오랫동안 머무는 문화가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
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