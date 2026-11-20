팬텀싱어 시즌1의 우승팀과 준우승팀의 주역들이 보컬그룹 ‘이현상(異현상)’으로 하나로 뭉쳤다.

소속사 프로덕션이황은 그룹 이현상이 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘네임 이즈 마인(NAME IS MINE)을 발매하고 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다.

사진=프로덕션이황 제공

이현상은 로커 곽동현, 테너 김현수, 바리톤 박상돈으로 구성된 3인조 보컬그룹이다. 지난해 11월 곽동현과 박상돈이 듀엣 ‘현상’을 결성했고, 올해 김현수가 합류하면서 팀을 새로 꾸렸다. 김현수는 ‘팬텀싱어’ 시즌1 우승팀인 ‘포르테 디 콰트로’ 출신이다. 최근 프로덕션이황으로 소속사를 옮겨 다른 두 멤버와 식구가 됐다.

신곡 ‘네임 이즈 마인’은 무너지고 상처 입은 순간에도 자신을 잃지 않고 다시 일어서려는 의지를 담은 록 발라드 곡이다. 끝이라고 생각했던 자리에서 새로운 시작을 외치며, 두려움 속에서도 끝내 지워지지 않을 자신의 이름을 남기고자 하는 메시지를 전한다. 화려한 스트링 편곡과 강렬한 일렉트릭 기타 사운드가 어우러져 곡의 웅장함과 극적인 에너지를 한층 끌어올린다.

한편 ‘이현상’ 멤버 세 사람은 뮤지컬 및 다양한 음악활동을 활발하게 펼치고 있다. 12월1일부터 한전아트센터에서 막을 올리는 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’에서 곽동현은 ‘티볼트’역으로, 박상돈은 ‘신부’역으로 열연을 펼칠 예정이다. 김현수는 지난 11월13일 용산아트홀에서 개최된 ‘K팝페라 페스티발’에서 예술감독을 맡아 성공적으로 행사를 치러내며 다양한 재능을 뽐내고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지