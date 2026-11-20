한국수력원자력(한수원)이 체코 두코바니 신규 원전 건설사업의 시공을 맡기로 했던 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 협력 관계를 공식 종료했다.

두코바니 전경. 연합뉴스

한수원은 20일 이같이 밝히고 내년 7월까지 새로운 시공사를 선정해 계약을 체결할 계획이라고 설명했다. 공사비와 계약조건을 둘러싼 이견으로 기존 컨소시엄과의 협상이 결렬된 데 따른 조치다. 다만 2029년 11월 착공 등 주요 사업 일정은 예정대로 추진한다는 방침이다.

한수원과 대우·두산에너빌 컨소시엄은 지난해 6월 체코 발주사와 본계약을 체결하고 원전 주설비공사 시공계약을 논의했다. 그러나 공사비 규모와 추가 비용 부담 방식을 놓고 입장 차이를 좁히지 못했다. 실무협상과 이견조정위원회, 경영진 협상까지 거쳤지만 합의에 이르지 못하면서 지난달 29일 협상을 종료했다. 당시 양측이 제시한 공사비 차이는 1조원이 넘었던 것으로 알려졌다.

체코 두코바니 원전사업은 약 26조원을 투입해 1000㎿급 한국형 원전(APR1000) 2기를 건설하는 프로젝트다. 한국이 유럽에 처음으로 상용 원전을 수출하는 사업이다. 한수원이 설계와 기자재 조달, 건설 전반을 총괄한다.

김정관 산업통상부 장관이 지난 13일 서울 강남구 한국기술센터에서 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관과 두코바니 원전 사업 관련 화상 면담을 하고 있다. 산업통상부 제공

한수원은 향후 경쟁입찰을 통해 후속 시공사를 선정하게 된다. 또 계약 체결 전까지 설계와 인허가 등 필요한 업무를 이어갈 계획이다. 체코 현지 협력업체와의 협력도 유지해 시공사 교체에 따른 사업 공백을 최소화한다는 구상이다.

정부도 사업 일정 관리에 나섰다. 산업통상부는 장관과 차관이 매주 번갈아 점검회의를 열고 사업 추진 상황을 살피고 있다. 김정관 산업부 장관은 지난 13일 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관과 화상 면담을 갖고 내년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공 등 주요 일정을 차질 없이 추진하겠다는 입장을 전달했다.

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