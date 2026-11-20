강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’ 화면 캡처

방송인 강남이 아내 이상화에게 결혼기념일 선물로 포켓몬 카드를 받고 함박웃음을 지었다.

지난 19일 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘강나미도 30주년 포켓몬 카드깡 도전! 그런데 레전드가 등장했습니다ㄷㄷ’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 강남은 테이블 위에 놓인 포켓몬 카드 박스를 소개하며 “결혼기념일 선물로 받았다”고 밝혔다. 이어 “올해는 포켓몬 카드 박스를 안 사려고 마음을 접고 있었는데 상화 씨가 이렇게 몰래 준비해 줬다”며 아내의 깜짝 선물에 고마움을 드러냈다.

평소 포켓몬 카드 수집에 남다른 애정을 보여온 강남은 곧바로 언박싱에 나섰다. 카드 박스를 하나씩 개봉하며 희귀 카드가 나오기를 기대했지만, 아쉽게도 원하던 카드는 등장하지 않았다.

결국 강남은 이상화와 함께 오프라인 카드 전문 매장을 찾았다. 포켓몬 30주년 기념 카드와 다양한 희귀 카드들을 둘러보던 그는 구매 욕구를 드러내면서도 “여기 있으면 계속 살 것 같다”며 매장을 나가려 했다.

이를 지켜보던 이상화는 강남에게 “뭐 사줘?”라고 물었다. 강남이 “아니야, 뭘 사줘”라며 손사래를 쳤지만 이상화는 다시 한번 “사줘?”라고 물으며 “빨리 골라”라고 재촉했다.

결국 강남이 원하는 카드를 고르자 이상화는 “갖고 싶다는데 사줘야지 어떡해”라며 망설임 없이 결제했다. 이어 “결혼기념일 선물이다. 잘해라”라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

예상치 못한 아내의 통 큰 선물에 강남은 연신 “감사합니다”라고 인사하며 “열심히 살겠다”고 약속했다. 이상화는 그런 남편에게 “러닝을 좀 열심히 해라”고 당부했고, 강남은 “살 빼라? 알겠습니다”라고 받아쳐 웃음을 더했다.

강남은 이후 “나는 이제 포켓몬 카드를 안 사겠다”며 다시 한번 약속했다. 이에 이상화는 “그래, 그만해라”며 “10년 치 선물이다. 30주년 치 선물”이라고 너스레를 떨었다.

앞서 강남은 포켓몬 카드 수집을 둘러싸고 이상화와 벌인 일화를 여러 차례 공개한 바 있다. 지난해 9월에는 강남이 보유한 포켓몬 카드의 감정가가 약 2억 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다. 당시 이상화는 남편이 카드를 그만 사겠다는 약속을 지키지 않자 수집품을 몰래 팔아버린 것처럼 장난을 치기도 했다.

평소 남편의 포켓몬 카드 수집을 못마땅해하던 이상화가 이번에는 직접 선물까지 준비하면서 두 사람의 유쾌한 부부 일상이 다시 한번 관심을 모으고 있다.

한편 이상화와 강남은 2019년 결혼했으며, 올해 결혼 7주년을 맞았다.

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