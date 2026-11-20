1972년과 1984년 한국 정부가 작성한 남북관계 관련 공문서. 주요 내용이 삭제된 문서를 바탕으로 제작한 회화에는 한글로 ‘공란’이라는 단어가 등장한다. 금박과 은박으로 화려하게 빛나는 작품들이지만 정작 지워진 내용이 무엇인지는 알 수 없다. 미국 개념미술가 제니 홀저(76)는 이처럼 삭제된 문서를 통해 국가 권력과 검열, 진실의 문제를 드러낸다.

‘South North’(2026). 국제갤러리 제공

언어를 작품의 재료로 삼아 사회와 정치의 문제를 탐구해온 홀저의 개인전 ‘공란’(BLANK)이 19일 서울 소격동 국제갤러리에서 개막했다. 자연석 조각과 발광다이오드(LED) 사인, ‘검열 회화’ 등 신작과 주요 작품 19점을 선보인다. 이번 전시에서는 홀저가 처음으로 미국 외 국가의 정부 문서를 활용해 제작한 검열 회화 신작을 공개한다. 전시 제목도 한국 정부 문서에서 삭제된 내용을 대신하는 단어 ‘공란’에서 가져왔다.

홀저는 그동안 미국 정부의 기밀문서를 활용한 ‘검열 회화’ 연작을 통해 국가 폭력과 정보 은폐의 문제를 다뤄왔다. 대표적인 소재는 이라크전쟁 당시 미군의 포로 학대와 고문 사건에 관한 문서다. 미국 정부가 정보공개법(FOIA)에 따라 관련 문서를 공개했지만 국가 안보 등을 이유로 핵심 내용은 검은색과 흰색 블록으로 지워져 있었다. 문서는 공개됐지만 정작 중요한 내용에는 접근할 수 없는 역설을 드러낸 것이다.

초기에는 흑백 실크스크린으로 문서를 재현하는 데 집중했지만, 최근에는 금박과 은박 등 여러 겹의 금속박을 입히고 붓질을 더하며 회화적 표현을 강화했다. 화려하게 빛나는 화면은 오히려 지워진 문서의 내용에 대한 궁금증을 불러일으킨다.

‘harm’(2024). 국제갤러리 제공

홀저의 대표적인 텍스트 연작 ‘경구들’(Truisms)도 소개된다. 1970년대 후반 뉴욕 거리에서 짧고 강렬한 문장을 포스터로 붙이기 시작한 이 작업은 계급과 성 역할, 욕망 등 다양한 주제를 다루며 사회적 통념에 의문을 던졌다. 1982년 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 작품을 선보인 이후 LED 사인과 석조 조각 등으로 매체를 확장해왔다.

이번 전시에서는 한옥의 서까래 형태에 맞춰 비스듬히 설치한 LED 사인에 ‘경구들’의 문장들이 흐른다. 그 아래 놓인 또 다른 LED 사인에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS) ‘트루스소셜’에 올린 게시글이 등장한다. 작가가 제시한 ‘자명한 이치’와 트럼프가 ‘진실’이라고 부르는 문장들이 한 공간에서 마주하는 셈이다. 홀저는 이를 통해 우리가 무엇을 진실로 믿고 받아들이는지 질문한다.

한국의 화강암과 규암을 활용한 조각도 선보인다. 한옥 실내에는 ‘모든 것은 미묘하게 서로 연결되어 있다’는 문장이 새겨진 작은 돌들이 모여 있고, 바깥에는 ‘미래’(FUTURE)라는 단어를 새긴 커다란 돌이 서 있다. 돌에 고정된 문장과 LED 화면에서 끊임없이 움직이는 글자들이 대비를 이룬다.

제니 홀저 개인전 ‘공란’ 전시 전경. 국제갤러리 제공

1950년 미국에서 태어난 홀저는 1990년 베니스비엔날레 미국관 전시로 황금사자상을 받았다. 이번 전시를 위해 한국을 찾았지만 건강상의 이유로 기자간담회에는 참석하지 못했다.

국제갤러리에서는 이희준(38)의 개인전 ‘줄기와 마디’도 함께 열린다. 서울과 런던 등에서 수집한 이미지들을 재구성한 회화와 드로잉, 조각 등 40여 점을 소개한다. 서로 다른 시간과 장소에서 포착한 풍경을 한 화면에 병치한 작품들이다. 두 전시 모두 내년 1월 31일까지.

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