세상 모든 것들엔 표정이 있다. 의도하든 의도치 않든 표정 또한 드러나게 마련이다. 권력을 잡고 유지하기 위한 모든 행위라고 거창하게 의미를 부여할 필요는 없지만 정치(政治)의 모든 상황엔 표정들이 있다. 이미 엎질러진 정치의 단편에서 한 장면을 고른다. 솔직히 A컷은 아니다. 단편을 대표할 수 없는 B컷의 짤막한 이야기를 해본다.

발언 논란 등으로 당 윤리심판원에 회부된 더불어민주당 최민희 최고위원이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 정청래 전 대표와 밝은 표정으로 악수하고 있다. 허정호 선임기자

더불어민주당 최민희 최고위원이 20일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정청래 전 대표와 밝은 표정으로 악수했다.

이날은 민주화운동에 기여한 당사자와 유가족에 대한 국가 차원의 예우와 지원 근거를 규정한 ‘민주유공자 예우에 관한 법’(민주유공자법)이 더불어민주당 주도로 국회를 통과했다.

최 최고위원은 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 발언 등이 담긴 녹취록이 알려지면서 당 윤리심판원에 회부됐다. 정 전 대표는 논란이 불거진 지 엿새 만인 지난 18일 페이스북에 처음 입장을 냈다.

그는 "최민희 최고위원의 징계에 반대한다"며 "반명 분열주의 신천지 3자비밀연합을 깨는 것이 8.17 전당대회의 본질이었다는 근거없는 정치공세는 결국 정치공작임이 드러났다고 생각한다. 이에 본인이 사과형식을 빌었다. 그리고 끝인가? 심대한 해당행위다. 작금에 이보다 더 큰 해당행위가 있을까?"라고 적었다. 이어 "최민희 최고위원의 해명을 들었다. 최민희 최고위원의 헷갈렸고, 진의가 왜곡되었다는 해명을 나는 믿는다. 이재명 정부의 성공을 위한 최민희 최고위원의 진심을 믿는다. 최민희 최고위원의 징계에 강력하게 반대한다. 당에 도움이 되지 않는 일이다"라고 밝혔다.

정 전 대표는 김민석 대표가 최 최고위원의 녹취록 가운데 자신에 관한 부분을 10월 중순에 이미 전달받았다고 밝힌 데 대해서도 "고백이 충격적"이라며 감찰 시점에 의문을 던졌다. 추미애 경기도지사까지 목소리를 보태면서 징계 문제는 김 대표와 정 전 대표 사이의 전선으로 번지는 모양새다.

당내 공방은 날로 거칠어지지만 본회의장에선 웃음 띤 악수가 오갔다. 윤리심판원의 판단을 앞두고 맞잡은 두 손이 어떤 장면으로 남을지는 아직 알 수 없다.

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