교실 내 휴대전화 금지가 학생들의 학습 능력 향상과 의미 있는 상관관계를 보인다는 연구 결과를 미국 하버드대 연구팀이 발표했다. 휴대전화 금지가 학력 평가 점수를 연간 2∼3주 추가 학습과 맞먹는 수준까지 향상시킨다는 것이다.

사진=AP연합뉴스

19일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 토머스 케인 하버드대교육정책연구소장 등 연구진은 교육평가·연구기관 NWEA의 학력평가 시험 ‘MAP’을 치른 약 4600개 학교 학생 수백만명의 점수를 분석했다. 이중 약 800개 학교가 학생들의 휴대전화를 잠금식 주머니에 넣도록 해 교내 휴대전화 사용을 금지했는데, 금지 전후를 비교한 결과 꾸준한 학업 성취도 향상이 발견됐다. 성적 향상은 금지 조치 첫해부터 나타났으며, 일부 교육구에서는 4년 뒤에도 이어졌다고 연구진은 설명했다.

연구진은 또 잠금식 주머니 등 구체적 제한 방식과 무관하게 주 전역에 적용되는 휴대전화 금지 조치의 효과도 검토했으며, 이것 역시 효과가 비슷하다는 결론을 내렸다. 분석 대상인 44개 주 가운데 절반은 2025년 가을∼2026년 여름 학년도 혹은 그전에 휴대전화 사용 금지 조치를 도입했으며, 휴대전화를 책가방에 넣어 두도록 하는 기본적인 수준부터 잠금식 주머니에 보관하거나 등교 후 일과가 시작될 때 교사가 수거하도록 하는 엄격한 수준까지 다양했다.

연구진은 이 같은 분석을 토대로 휴대전화가 학생들의 학업능력 결손 수준을 추산했다. 2013∼2020년 데이터를 토대로 추산한 결과 학생들에게 매년 2∼3주치 학습에 해당하는 결손이 발생한 것으로 추산했다. 해당 기간은 학생들 사이에 휴대전화가 급속히 보급된 시기와 겹친다. 연구진은 그러면서 교내 휴대전화 사용 금지가 2013년 무렵부터 나타난 연간 학습 결손의 약 절반을 상쇄할 수 있다는 추정을 내놨다. 다만 연구진은 이번 연구가 이를 확정적으로 입증한 것은 아니라고 지적했다.

미국 내에서 휴대전화의 교내 사용을 금지하는 학교가 급속히 늘고 있는 가운데, 이런 조치가 학업능력과 어떤 연관관계가 있는지에 대해서는 아직 논란이 분분하다. 올해 초 스탠퍼드대를 포함한 여러 대학의 연구자들이 발표한 연구에서는 휴대전화 보관 주머니를 도입한 학교들에서 유의미한 학습 성과 향상이 확인되지 않았다. 이 때문에 당시 논문 저자들은 포괄적인 결론을 내리는 데 더 신중한 태도를 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지