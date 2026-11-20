한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

20일 서울시 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 2026 대한민국 관광기념품 박람회를 찾은 관람객들이 다양한 기념품을 살펴보고 있다. 공공·민간 부문 관광기념품 기업 143곳이 참여한 이번 박람회는 한국의 역사 문화 관광지 먹거리 등 매력적인 콘텐츠 소재의 관광기념품 종합 축제다.

한국의 전통문화와 현대적 감각을 결합한 관광기념품을 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘2026 대한민국 관광기념품 박람회’가 20일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막했다.

문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하는 이번 박람회는 올해로 5회째를 맞았다. 역대 최대 규모인 143개 기업과 기관이 145개 부스에 참여해 전통 공예품부터 생활용품, 문구류, 패션·뷰티 상품, 지역 특산품까지 다양한 관광기념품을 선보인다.

20일 서울시 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 2026 대한민국 관광기념품 박람회를 찾은 관람객들이 다양한 기념품을 살펴보고 있다. 공공·민간 부문 관광기념품 기업 143곳이 참여한 이번 박람회는 한국의 역사 문화 관광지 먹거리 등 매력적인 콘텐츠 소재의 관광기념품 종합 축제다./2026.11.20./이재문 기자

20일 서울시 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 2026 대한민국 관광기념품 박람회를 찾은 관람객들이 다양한 기념품을 살펴보고 있다. 공공·민간 부문 관광기념품 기업 143곳이 참여한 이번 박람회는 한국의 역사 문화 관광지 먹거리 등 매력적인 콘텐츠 소재의 관광기념품 종합 축제다./2026.11.20./이재문 기자

‘첫눈 내린 K-굿즈마을’을 주제로 꾸며진 행사장에는 한국 전통 색채와 문양에 크리스마스 분위기를 더한 전시 공간이 마련됐다. 특히 전통가옥을 재현한 ‘산타 대감댁’에서는 올해 대한민국 관광공모전 기념품 부문 수상작 25점을 전시해 한국 관광기념품의 새로운 가능성을 소개한다.

20일 서울시 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 2026 대한민국 관광기념품 박람회를 찾은 관람객들이 다양한 기념품을 살펴보고 있다. 공공·민간 부문 관광기념품 기업 143곳이 참여한 이번 박람회는 한국의 역사 문화 관광지 먹거리 등 매력적인 콘텐츠 소재의 관광기념품 종합 축제다./2026.11.20./이재문 기자

행사장 곳곳에서는 전통 보자기 마그넷 만들기, 단청 부채 꾸미기 등 체험 프로그램과 관광기념품 판매 행사가 진행된다. 참가 기업들의 국내외 판로 확대를 위한 사업 상담도 마련됐다.

이번 박람회는 오는 22일까지 DDP 아트홀 1·2관에서 열리며 누구나 무료로 관람할 수 있다.

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