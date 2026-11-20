법조 드라마로 역대급 흥행에 성공했던 ‘굿파트너’가 2년 만에 시즌2로 돌아왔다.

SBS는 20일 새 금토드라마로 ‘굿파트너’ 시즌2를 첫 방송한다. 시즌1 주인공인 이혼 사건 전문 대표 변호사 차은경(장나라)은 시즌2에서도 극의 중심을 잡는다. 여기에 강혜성(김혜윤)이 경력직 변호사로 합류했다.

드라마 ‘굿파트너’ 시즌2. SBS 제공

지난 2024년 방영했던 ‘굿파트너’는 최고 시청률 17.7%를 기록하며 당시 센세이션을 일으킨 휴먼 법정 오피스 드라마다. 시즌1에선 국내 최대 이혼 로펌이 배경이었다. 이혼 분야 대표 변호사인 차은경이 다양한 이혼 사건을 뛰어난 기량으로 돌파하는 구조다. ‘사이다’만 있는 작품도 아니었다. 다양한 사례를 소개하는 데 그치지 않고 그속에 이혼이라는 사건의 인간적 어려움을 녹인 게 ‘굿파트너’의 장점이다. 특히 차은경 본인도 이혼의 주인공이 돼 ‘휴먼’ 드라마로서 강점을 살려냈다.

시즌1 흥행 중심엔 단연 장나라가 있었다. 장나라가 분한 차은경이 카리스마와 냉철함으로 속도감 있는 극 전개를 이끌고, 남지현∙김준∙지승현 등 조연들은 차은경의 인간적 면모를 끌어내고 서사를 다채롭게 만들었다. 호평에 힘입어 ‘굿파트너’는 첫 방송 시청률 7.8%로 시작해 최고 17.7%를 기록했고 2024 SBS 연기대상 8관왕, 장나라의 대상까지 수확했다. ‘배우’ 장나라가 데뷔 23년 만에 들어본 첫 대상 트로피다.

시즌1 흥행은 시즌2에 대한 기대인 동시에 부담으로 작용한다. 시즌2 흥행 사례도 적지 않지만, 대부분 시즌1에는 미치지 못했다는 평가를 받는다. 역시 SBS가 방영한 ‘모범택시’는 시즌3까지 나왔다. ‘모범택시’는 시즌을 거듭할수록 현실 범죄 사건을 녹여내 그 속에 ‘사이다’를 선사하는 방식을 이어갔다. 현실 범죄를 ‘대리 해결’한다는 만족감은 줬지만, 다소 자극적이고 단순한 서사가 반복되는 건 피하지 못했다. 시즌2와 스핀오프까지 제작한 tvN ‘슬기로운 의사생활’과 ‘비밀의 숲’ 시리즈도 선풍적인 반응을 얻은 시즌1의 흐름을 잇진 못했다.

굿파트너 시즌2에선 시즌1의 강점을 살리면서 시청자들에게 새로운 서사를 보여줄 수 있을지가 관건이다. 시즌1에서 남지현이 맡았던 장나라의파트너는 김혜윤이 맡는다. 남지현이 순수한 초심으로 버티는 신입 변호사였다면 김혜윤이 분한 강혜성은 경력직 변호사다. 근성으로 지역에서 입지를 다져와 차은경과 맞대결을 거쳐 파트너가 된다. 시즌2에선 없었던 라이벌도 등장한다. 배우 박해진이 분한 박태수는 법무법인 태수의 대표 변호사로 차은경의 대학 동기이자 유튜브 채널을 운영하는 ‘셀럽 변호사’로 나온다. ‘굿파트너2’는 총 16부작으로 제작돼 20일 첫 방송부터 매주 금∙토요일 오후 9시50분 방영된다.

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