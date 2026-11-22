수도권과 인천공항을 오가며 무면허 콜밴 영업을 한 일당 109명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 비밀대화방으로 고객을 알선해 약 38억원 상당의 이익을 챙긴 것으로 조사됐다.

서울경찰청 교통범죄수사팀은 여객자동차운수사업법 위반 혐의로 불법 콜밴 업체 2곳 관계자 109명을 검거해 서울중앙지방공소청에 송치했다고 22일 밝혔다. 주범 A씨는 구속됐다. 범행에 쓰인 차량은 압수됐다.

현장 단속 당시 압수품. 서울경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨는 2024년 3월부터 올해 9월까지 인척 관계인 B씨와 불법 콜밴 업체를 운영했다. 인터넷 포털에는 면허를 받은 업체인 것처럼 허위 광고를 냈다. 이렇게 확보한 고객은 일반 기업과 병원, 관광객 등 5000여명이다.

고객 알선은 단체 비밀대화방에서 이뤄졌다. 이들이 거둔 가입료와 운송료 등은 약 38억원 상당이다. 인천공항 인근에는 기사 대기장소인 ‘휴게방’도 차렸다. 기사들에게서 매달 10만원의 이용료를 받았다.

기사들의 운전 행태도 문제였다. 경찰 확인 결과 콜밴 기사 100명 중 63명(63.0%)이 신호위반·중앙선 침범·과속 등으로 통고처분을 3회 이상 받은 상습위반자였다. 속도위반 53회, 신호위반 12회 등 모두 67차례 교통법규를 어긴 기사도 있었다.

수사는 불법 콜밴이 과속과 급차선 변경(일명 칼치기) 등 난폭운전을 일삼는다는 첩보에서 시작됐다. 경찰은 불법 운행 차량에 대해 관할 구청에 운행정지 180일 처분을 통보했다.

경찰은 불법 유상운송 등 도로 안전을 위협하는 행위를 계속 수사하고 관계기관과 협업할 계획이다.

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