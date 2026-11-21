올해 3분기 차주당 주택담보대출 신규 취급액이 한 분기 만에 다시 늘었다. 주택가격 상승과 수도권 신규 입주에 따른 집단대출 증가가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 다만 전체 가계대출 신규 취급액은 상여금 유입과 신용대출 축소로 감소세를 이어갔다.

지난 16일 서울 시내의 한 은행에 주택담보대출 상품 안내 현수막이 걸려 있다. 뉴시스

20일 한국은행이 공개한 ‘차주별 가계부채 통계’에 따르면 올해 3분기 차주(대출자)당 주택담보대출 신규 취급액 평균은 2억1451만원으로 전 분기보다 622만원 증가했다. 2분기에 2110만원 줄며 2013년 통계 작성 이후 역대 최대 감소 폭을 기록한 지 한 분기 만의 반등이다.

전체 가계대출 평균 신규 취급액은 3028만원으로 전 분기 대비 386만원 줄었다. 가계대출 신규 취급액은 올해 1분기 주택 거래 증가로 99만원 늘었으나 2분기 대출 규제 여파로 128만원 감소한 데 이어 3분기에도 내림세를 보였다. 주택담보대출과 전세자금대출(+54만원)이 늘었지만 신용대출(-328만원)과 주택외담보대출(-319만원)이 줄어든 영향이다. 한은은 3분기 상여금 지급과 증시 조정으로 신용대출이 감소했다고 설명했다.

신규 주택담보대출을 연령별로 보면 30대(+776만원)와 40대(+647만원)는 늘어난 반면 20대(-746만원)와 50대(-237만원)는 줄었다. 전체 신규 취급액 중 30대 비중은 46.4%로 전 분기(43.7%)보다 확대되며 역대 최대를 기록했다. 이어 40대(23.7%), 50대(14.5%), 60대 이상(9.1%), 20대(6.3%) 순이었다. 지역별로는 집단대출 취급이 늘어난 강원·제주(+5481만원)와 수도권(+1323만원)이 증가한 반면 대구·경북권(-3855만원)과 호남권(-1089만원) 등은 감소했다.

민숙홍 한은 가계부채미시통계팀장은 “2분기 주택 거래량 증가가 시차를 두고 3분기 신규 취급액 확대로 이어졌고, 3분기에는 거래량이 둔화했으나 주택가격이 오르면서 평균 대출 금액을 높였다”고 설명했다. 이어 “8·13 대책 이후 3분기 수도권에 신규 입주한 아파트들이 주택담보대출 금액을 끌어올린 영향도 있다”며 “4분기에는 입주 물량이 더 늘어날 것으로 예상돼 대책 효과가 금액에 반영될 것”이라고 덧붙였다.

신규 취급액이 아닌 3분기 차주당 가계대출 평균 잔액은 9798만원으로 2분기보다 8만원 늘었다. 주택담보대출 평균 잔액은 1억6340만원으로 147만원 증가했다. 주택담보대출 잔액은 20대(+351만원)와 30대(+347만원)를 포함한 전 연령대에서 늘었으며 수도권(+191만원)과 충청권(+157만원) 등 전 지역, 은행(+177만원)과 비은행(+101만원) 등 전 업권에서 증가세를 나타냈다.

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