‘클래식의 구원자’ 테오도르 쿠렌치스가 직접 창단한 유토피아 오케스트라를 이끌고 첫 내한 공연을 마쳤다. 17, 18일 롯데콘서트홀 개관 10주년 기념 무대에서 원초적 생명력이 끓어오르는 스트라빈스키 ‘봄의 제전’과 강렬한 피날레가 솟구친 말러 교향곡 1번을 한국 관객에게 선사했다. 호불호가 갈릴 것이란 예상을 뛰어넘은 열정의 무대였다. 클래식의 구원자가 되겠다는 자부심으로 그가 직접 조련한 악단은 자유분방한 무대 매너와 서서 대곡을 완주하는 에너지, 갈고 닦은 곡에서만 가능한 기교로 객석을 사로잡았다.

테오도르 쿠렌치스가 18일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 개관 10주년 기념 무대에서 유토피아 오케스트라를 지휘하고 있다. 바이올린과 비올라 주자들이 선 채로 활을 긋고 그 뒤에 선 관악 주자들도 일어서서 연주하고 있다. 롯데문화재단 제공

첫날 1부 쇼스타코비치 바이올린 협주곡 1번은 지휘자와 협연자의 2인무를 보는 듯했다. 쿠렌치스는 포디움 없이 무대 바닥에 서서 바이올리니스트 다니엘 로자코비치와 마치 춤을 추듯 시선과 호흡을 맞춰가며 열연을 이끌어냈다. 목관을 지휘자 바로 앞으로 끌어냈고 3악장 카덴차에선 조명을 끈 채 협연자 한 사람만 비추는 연출을 동원했다. 2부 ‘봄의 제전’은 원초적 에너지가 끓어넘치는 한 편의 거대한 제의(祭儀)로서 큰 갈채를 받았다.

이튿날 ‘쿠렌치스X유토피아’의 1부는 피아니스트 알렉산더 멜니코프와 함께한 쇼스타코비치 피아노 협주곡 2번. 오케스트라가 한없이 섬세하게 빚은 도입부 위로 피아노가 경쾌한 타건으로 1악장을 열었다. 이 곡의 매력이 피어난 건 2악장이었다. 쿠렌치스는 정밀한 지휘로 악단의 음량을 눌러 느리고 우수에 젖은 선율을 피아노 밑에 깔았고 그 여운을 그대로 3악장으로 이었다. 무대에서 자주 만나기 힘든 작품의 진가를 새삼 일깨운 좋은 연주였으며 2부보다 좋다는 반응이 관객 사이에서 나왔다.

17일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 유토피아 오케스트라 첫 내한 공연에서 마주 보며 협연 중인 바이올리니스트 다니엘 로자코비치(왼쪽)와 지휘자 테오도르 쿠렌치스. 롯데문화재단 제공

많은 이가 기다린 건 클래식 이단아의 2부 말러 교향곡 1번. 베토벤 ‘합창’, ‘운명’ 교향곡만큼이나 자주 연주되며 익숙한 곡이다. 그런데 이날 연주는 ‘이런 곡이었나’ 싶었다. 그만큼 낯선 템포와 선율이 불거졌다. 쿠렌치스는 1악장부터 느린 대목은 한없이 느리게 끌고 가다 빠른 대목에 이르면 채찍질하듯 악단을 몰아붙였다. 3악장에선 더블베이스 독주자를 무대 뒤쪽으로 보내 부각시키는 한편 장송 행진곡을 마치 먼 곳에서 들려오는 애가처럼 연출했다. 목관이 빼어났고 바순 독주가 빛나는 대목도 있었다.

특히 관악 파트에서 관록이 엿보인 데는 이유가 있었다. 쿠렌치스는 내한 전 서면 인터뷰에서 유토피아를 ‘친구이자 동료인 약 200명의 음악가로 이뤄진 대가족’이라고 소개했다. 지휘자 한 사람을 보고 모인 젊은 프로젝트 악단이려니 했는데 프로그램북에 소개된 단원 명단을 살펴보니 클라리넷엔 말러 체임버 오케스트라 수석 비센테 알베롤라가, 오보에엔 파리 오페라와 뮌헨 필하모닉을 거친 올리비에 두아즈가 이름을 올렸다. 제1바이올린 주자 가운데는 2023년 말러 지휘 콩쿠르 우승자 주세페 멩골리도 있었다.

대체로 노장이 균형을 이룬 악단으로서 유토피아는 4악장에서 쌓아둔 에너지를 유감없이 터뜨렸다. 모든 단원이 온몸으로 일사불란하게 활을 켜고 관을 부는 모습 자체가 신선한 충격이었다.

특히 쿠렌치스의 독무대를 예상했지만 정작 눈에 들어온 건 개성 넘치는 단원들이었다. 첼로·더블베이스·타악기를 뺀 단원 모두가 서서 연주했다. ‘보여주기 위한 연출’이 어떤 효과가 있을까하는 의구심은 연주가 무르익으면서 사라졌다. 앉은 자세의 제약에서 벗어난 현악 주자들은 몸통과 오른팔을 넓게 쓰며 활의 속도와 어택을 키웠다. 악기 방향이 끊임없이 바뀌면서 음색과 공간감도 살아났다.

테오도르 쿠렌치스(가운데)가 서울 롯데콘서트홀에서 첫 내한 공연을 마친 뒤 커튼콜에서 두 팔을 활짝 벌리고 단원들을 격려하고 있다. 롯데문화재단 제공

특히 현악의 포르테가 강렬했다. 바이올린과 비올라 주자들이 선 채로 상체를 움직이며 오른팔을 크게 써서 활을 길고 빠르게 그었다. 눈으로 본 활의 폭과 속도가 귀로 듣는 소리와 맞아떨어졌다. 수십 명이 온몸을 실어 켜는 현의 소리가 홀 전체를 울렸다. 앞선 세 악장에서 쌓은 힘이 펄펄 끓는 용암처럼 솟구치는 피날레였다.

허명현 음악평론가는 쿠렌치스에 대해 “확실히 아이디어가 좋고 상상력이 대단하다”고 평했다. 순간마다 앞세울 악기를 고르는데 “그 악기들의 조합이 낯설고 충격적인 질감을 만든다”는 것이다. 이날 말러 1번도 장면마다 악기 간 균형을 달리하면서 리듬의 추진력으로 관객에게 쉴 틈을 주지 않았다고 봤다. 유토피아에 대해선 “쿠렌치스의 존재만으로 기량을 한창 상회하는 음악을 한다”는 총평을 내놨다.

유토피아는 연주 전후 모습도 남달랐다. 연주 전엔 리허설장을 방불케 할 만큼 관객 앞에서 연습에 열중했고 연주 직전까지 단원끼리 활발히 대화를 나눴다. 연주를 마친 뒤엔 악장과 부악장의 악수로 시작해서 각자 옆 동료와 인사한 후 퇴장하는 다른 악단과 달리 한참 동안 여기저기서 서로 끌어안으며 만족감을 나눴다.

말러 1번 본연의 맛이 사라졌다는 불호 반응도 나왔으나 공연장을 나서는 관객 다수는 “다시 보고 싶다”는 목소리를 냈다. 스스로 악단을 만들어 실력과 퍼포먼스로 대중의 눈과 귀를 붙잡는 쿠렌치스의 전략은 영민하다. “클래식을 구원하겠다”던 그의 호언장담은 현재진행형이다.

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