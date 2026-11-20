도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사장에서 함께 에스컬레이터를 타고 이동하는 영상이 공개돼 화제가 되고 있다.
백악관 신속대응팀이 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올린 영상은 두 정상이 걸어가 에스컬레이터를 타고 올라가는 상황이 담겼다. 양복 위에 파란색과 자주색 기념 스카프를 두른 것으로 보아 본회의 전후로 추정된다.
걸어가면서 시 주석은 트럼프 대통령을 안내하듯 팔을 살짝 잡았다. 이어 시 주석은 에스컬레이터에 트럼프 대통령을 먼저 태운 뒤 뒤따라 발을 올렸다. 트럼프 대통령은 한 계단 아래 있던 시 주석에게 손을 내밀며 자신의 옆에 오라고 손가락으로 가리켰다. 이에 시 주석은 트럼프 대통령의 팔꿈치 쪽을 살짝 잡으며 올라섰다. 두 정상은 나란히 올라갔다.
해당 영상에 대한 반응은 우호적이다. 백악관은 “트럼프 대통령이 에이펙 정상회의 에스컬레이터에서 시 주석을 돕고 있다”며 두 정상의 우호적인 태도를 부각했다. 뉴욕타임스(NYT)도 트럼프 대통령이 에스컬레이터 탑승 중 ‘친구’ 시 주석에게 도움의 손길을 내밀었다고 했다.
온라인에선 세계 정상들 사이에서 흔히 볼 수 있는 딱딱함이 아닌 매우 격의 없는 사이에서 볼 수 있는 몸짓이라는 평가가 나왔다. 트럼프 대통령과 시 주석의 만남은 올해 들어서만 세 번째다.
이 장면을 두고 정반대 해석도 나오고 있다. 트럼프 대통령이 시 주석의 손을 잡으려 했고, 시 주석이 이를 피해 어색하게 트럼프 대통령의 소매를 잡았다는 것이다. 트럼프 대통령의 태도도 자연스럽지 않았다고 봤다. 시 주석이 ‘몸이 약한 고령자’처럼 트럼프 대통령의 팔을 잡았다고 보는 시각도 있었다. 트럼프 대통령은 80세, 시 주석은 73세다.
영국 인디펜던트는 트럼프 대통령이 일정 중 유독 에스컬레이터에서 ‘화제의 순간’을 보여준다고 전했다. 지난해 트럼프 대통령은 유엔 총회 기간 영부인 멜라니아와 에스컬레이터를 막 탑승하려는 순간 에스컬레이터가 멈춰 난처한 상황에 놓인 적이 있었다.
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