데뷔 20주년 월드투어를 소화 중인 그룹 빅뱅이 새 디지털싱글 ‘기립(GiiiRIP)’을 20일 오후 2시 깜짝 발매했다.

빅뱅이 이날 발표한 신곡 ‘기립’은 타격감 있는 비트와 강렬한 일렉트로닉 사운드가 돋보이는 힙합 곡이다. 경쾌한 하이톤 멜로디와 묵직한 저음 파트가 대비를 이루며 곡의 다이내믹을 배가하는 가운데, 폭발적인 에너지를 터뜨리는 후렴 구간은 단번에 빠져드는 중독성을 선사한다.

빅뱅. YG엔터테인먼트 제공

빅뱅은 ‘기립’ 가사를 통해 과감한 시도와 끊임없는 도전으로 자신들만의 길을 개척해 온 스스로에 대한 자신감을 담았다. 빅뱅의 존재감과 영향력을 대체불가한 것으로 빗대면서 위트 있게 풀어냈다. 현재에 안주하지 않고 새로운 음악 세계를 확장하며, 앞으로도 자신들만의 역사를 써 내려가겠다는 당찬 포부를 전한다.

이번 신곡에는 지드래곤이 작사·작곡에, 태양이 작사에 각각 이름을 올리며 팀 고유의 오리지널리티를 극대화했다. 여기에 빅뱅과 막강한 음악적 시너지를 발휘해왔던 테디(TEDDY)가 의기투합해 완성도를 꽉 잡았고, 채드 휴고(Chad Hugo)와 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)가 작업한 글로벌 히트곡 ‘밀크쉐이크(Milkshake)’ 인터폴레이션으로 색다른 재미를 더했다.

이번 신곡은 지난 8월 ‘BiiiG’ 활동 이후 3개월 만에 이뤄진 초고속 컴백이기도 하다. 성황리에 진행 중인 월드투어 일정과도 맞물려 더욱 뜨거운 호응이 예상된다.

한편 빅뱅은 데뷔 20주년 월드투어 ‘BIGBANG 2026∼2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >’를 전개하고 있다. 이들은 뜨거운 성원에 힘입어 추가된 로스앤젤레스를 포함해 총 20개 도시·41회차에 걸쳐 관객들을 만난다. 또한 내일(21일) 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 ‘2026 MAMA AWARDS’ 무대에 올라 음악팬들과 보다 가까이 호흡할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지