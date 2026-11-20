지난 여름 ‘오디세이’와 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 흥행을 이끌었던 극장가에 또 한 번 할리우드 블록버스터 대전이 펼쳐진다. 워너브러더스의 ‘듄: 파트3’와 디즈니 마블스튜디오의 ‘어벤져스: 둠스데이’가 연말 성수기에 나란히 출격한다. 반면 이들과 맞설 만한 한국영화 대작은 사실상 없어 할리우드 영화들이 연말 흥행을 주도할 전망이다.

20일 영화계에 따르면 두 영화는 다음 달 16일 국내에서 동시 개봉한다. 북미보다 이틀 빠르며, 특히 ‘듄: 파트3’는 한국에서 전 세계 최초로 공개된다. ‘듄: 파트3’는 드니 빌뇌브 감독이 연출한 SF 대작 ‘듄’ 시리즈의 마지막 작품이다. 전작에서 사막 행성 아라키스를 장악하고 우주의 황제에 오른 폴(티모시 샬라메)의 이야기를 그린다. 절대 권력을 손에 넣은 폴과 과거 연인이었던 챠니(젠데이아)의 갈등이 주요 서사를 이룬다. 2024년 개봉한 ‘듄: 파트2’는 전 세계에서 7억 달러 이상의 흥행 수입을 올렸으며 국내에서도 약 202만 명을 동원했다.

같은 날 개봉하는 ‘어벤져스: 둠스데이’는 ‘어벤져스: 엔드게임’(2019) 이후 7년 만에 선보이는 후속작이다. 서로 다른 세계의 슈퍼히어로들이 강력한 악당 닥터 둠에 맞서는 이야기로, ‘엔드게임’을 연출한 루소 형제가 다시 메가폰을 잡았다. 특히 아이언맨을 연기했던 로버트 다우니 주니어가 이번에는 악당 닥터 둠으로 돌아온다. 기존 어벤져스 영웅들은 물론 엑스맨과 판타스틱4의 캐릭터들도 등장한다.

‘어벤져스’ 시리즈는 국내에서 특히 강력한 흥행 기록을 갖고 있다. ‘에이지 오브 울트론’(2015), ‘인피니티 워’(2018), ‘엔드게임’(2019)이 잇따라 1000만 관객을 돌파했다. ‘듄’ 역시 대형 스크린을 선호하는 두터운 팬층을 확보하고 있어 두 작품의 흥행 경쟁과 함께 아이맥스(IMAX) 등 특별관을 둘러싼 관객들의 선택에도 관심이 쏠린다.

극장가에서는 두 할리우드 대작의 동시 개봉이 관객을 극장으로 불러모으는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 지난여름 ‘오디세이’와 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 나란히 흥행에 성공했던 것처럼 연말에도 두 작품이 흥행 상승효과를 낼 수 있다는 것이다.

반면 한국영화는 연말 성수기에 이렇다 할 대작을 내놓지 못하고 있다. 크리스마스 연휴와 겨울방학이 이어지는 연말은 전통적인 극장가 성수기지만, 올해는 이 시기를 겨냥한 한국 상업영화 대작이 사실상 없다. 김윤석·구교환 주연의 ‘폭설’이 지난 18일 개봉했고 박훈정 감독의 ‘슬픈 열대’가 오는 25일 관객을 만나지만, 12월에는 뚜렷한 대형 기대작을 찾아보기 어렵다.

이러한 현상은 갈수록 심해지는 한국영화 흥행 양극화와 맞물려 있다. 지난 15일까지 올해 한국영화 전체 관객 약 5352만 명 가운데 흥행 상위 5편인 ‘왕과 사는 남자’, ‘군체’, ‘호프’, ‘암살자(들)’, ‘살목지’가 동원한 관객은 약 3420만 명에 달한다. 전체의 63.9%다. 상위 10편까지 넓히면 그 비중은 81.6%로 높아진다.

일부 흥행작에 관객이 집중되면서 배급사들도 개봉 시기를 더욱 신중하게 선택하는 분위기다. 성수기라 하더라도 강력한 할리우드 대작과 맞붙기보다는 경쟁을 피하는 쪽으로 움직인다는 것이다. 흥행 실패의 위험이 커지면서 한국영화의 개봉 시기가 특정 기간에 집중되는 현상이 나타나고 있다는 분석이다.

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