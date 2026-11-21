오세훈 서울시장은 20일 각계 전문가로 구성된 민선9기 시정고문 13명을 위촉하고, 시장실에서 첫 오찬 간담회를 열었다.
20일 시에 따르면 관련 조례에 따라 운영하는 시정고문은 시 비전·목표·전략 설정, 주요 시책 추진 방향 및 시정 현안, 정책 건의 및 제도 개선 등 시정 전반에 관해 자문하는 역할을 맡는다. 위촉 기간은 이날부터 2028년 11월19일까지 2년이다.
이날 위촉된 시정고문은 정치·행정, 학계, 언론 등 각계에 걸쳐있다. 학계에서는 박진 KDI 국제정책대학원 교수, 김미라 서울여대 학부대학학장, 김여립 울산과학기술원(UNIST) 부교수 등이 참여했고, 정치·행정 분야에서는 김선동 전 국회의원을 비롯해 김상한 전 서울시 행정1부시장, 유창수 전 서울시 행정2부시장, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등이 이름을 올렸다. 배종찬 인사이트케이 연구소장, 윤태곤 의제와 전략 그룹 더모아 정치분석실장, 이동수 세대정치연구소 대표 등도 포함됐다.
언론계에서는 이정민 전 중앙일보 논설실장이, 환경·도시 분야에서는 임삼진 녹색도시연구원장이, 법조계에서는 정진용 변호사가 참여한다.
오 시장은 “민선9기에는 그간의 성과를 바탕으로 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 ‘삶의 질 특별시’를 만들어 가겠다”며 “서울의 미래와 시민 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 아이디어와 아낌없는 조언을 주시길 부탁드린다”고 말했다.
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