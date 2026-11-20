중소기업업계의 막강한 영향력에 이른바 중통령으로 불리는 제28대 중소기업중앙회장 선거가 3개월 앞으로 다가왔다. 16년간 이어져 온 김기문 현 회장 체제가 끝이 나고 새로운 수장을 선출하는 만큼 중소기업 업계 안팎의 관심이 뜨겁다. 하지만 후보 간 경쟁일 치열해지면서 사전선거 운동 등 부정선거에 대한 우려의 목소리도 나온다. 특히 선거 공고도 나기 전 일부 후보들이 각종 구설에 오르면서 선거 잡음을 차단하기 위해 중앙선거관리위원회에 의무위탁하도록 법을 개정해야 한다는 지적이다.

20일 중소기업계에 따르면 차기 중기중앙회장 선거 출마를 고려하는 후보는 현재 6명으로 추려진다. 강동한 한국단조공업협동조합 이사장과 박장선 한국인쇄협동조합연합회장, 심승일 한국고압가스공업협동조합연합회장, 이민형 중부흄관사업협동조합 이사장, 이재광 한국전기에너지산업협동조합 이사장, 최은수 서울중남부AI사업협동조합 이사장이다.

이번 선거의 관전 포인트는 두 가지다. 우선 오랜 기간 중기중앙회장직을 유지하며 여전히 영향력을 행사하는 김 회장과의 관계를 기준으로 친(親)김기문 대 반(反)김기문 경쟁구도다. 대표적인 친김기문 성향의 후보로 강 이사장이 손꼽히고 박장선 회장도 김 회장과 가까운 인사로 평가된다. 반면 이민형 이사장과 심승일 회장 등이 반김기문 계열로 분류된다. 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 상위 2명을 대상으로 당일 결선투표가 진행된다는 점과 후보가 다수인 점을 고려하면 결선에선 친김기문 대 반김기문 후보로 경쟁이 좁혀질 가능성이 크다. 여기에 전·현직 중기중앙회 부회장인 심승일 회장과 이재광 이사장의 대결도 주목받고 있다.

업계에선 후보자들과 관련해 자수성가형 인물인지 여부를 비롯해 운영 기업의 실제 매출 규모나 영업이익까지도 평가 기준에 올리기도 하지만 사실상 선거인단은 전국 업종별·지역별 중소기업협동조합 이사장 및 연합회 회장 등 정회원이다. 전국의 모든 개별 중소기업인이 투표하는 직선제가 아니라, 정회원 자격을 가진 조합 및 단체의 대표자들이 투표를 통해 회장을 선출하는 간접선거 방식인 만큼 후보자들이 그간 쌓아온 네트워킹과 회원사를 위한 비전 제시가 핵심 승부처로 꼽힌다.

문제는 지난달 10월20일부터 23일까지 제주에서 열린 중소기업 리더스포럼에서 잡음이 나오면서 촉발됐다. 당시 한 후보자와 막역한 사이로 알려진 중기중앙회 지역회장 중 한명이 한 협동조합 이사장의 아내에게 돈 봉투를 건넨 사실이 알려졌다. 이를 놓고 최근 돈 봉투를 건넨 지역 회장이 경찰에 고발을 당하는 등 선거 공고가 뜨기도 전부터 선거는 혼탁해지는 양상이다.

2026 중소기업 리더스포럼 개막식에서 개회사를 하고 있는 김기문 중소기업중앙회장. 중소기업중앙회 제공

중기중앙회는 회장 선거를 앞두고 선거전 과열을 우려해 당시 출마 예정자들에게 리더스포럼 참여 자제를 요청한 바 있다. 김 회장 역이 포럼 기자간담회에서 후보자들의 불참과 관련해 “사전 선거운동을 방지하기 위한 조치”라고 말했다. 하지만 포럼에서 일부 인사들이 특정 인물을 위해 별도로 선거운동을 했다는 이야기가 흘러나오면서 공정성 훼손에 대한 우려도 제기됐다.

중기중앙회장 선거를 둘러싸고 논란이 된 것은 어제오늘 일이 아니다. 김 회장도 2019년 제26대 중기중앙회장 선거를 앞두고 조합 이사장들에게 지지를 호소하며 금품과 시계를 제공한 사전 선거운동 혐의(중소기업협동조합법 위반)로 기소돼 벌금 90만원을 선고받았다. 다행히 당선 무효형을 피해 회장직을 유지했다. 2015년 중기중앙회장 선거에서도 투표권자들에게 호텔 숙박과 식사, 음료 등 재산상 이익이나 향응을 제공한 혐의로 관련자들이 기소된 이 모 전 부회장이 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

이들이 이처럼 사전선거 운동까지 나서면서 중기중앙회장직에 목을 매는 데는 그만한 이유가 있다. 중기중앙회장은 대한상공회의소, 한국무역협회, 한국경제인협회, 한국경영자총협회와 함께 경제 5단체를 대표하는 수장 가운데 한 명이다. 정부의 주요 경제정책 회의에 참석하며 830만 중소기업과 소상공인의 권익을 대변하는 역할을 맡아 중통령(중소기업계 대통령)으로 불린다. 여기에 950여개의 중소기업 협동조합을 대표하며 임직원 인사권과 예산 집행권 등을 행사한다. 중기중앙회 운영과 관련해서는 25명의 부회장을 임명하고 회원단체의 감사권도 지닌다. 보수는 없지만 대외활동수당으로 연 1억2000만원을 받고, 중기중앙회가 최대주주인 홈앤쇼핑 이사회 의장을 겸임에 따라 연 6000만원을 받는다.

이번 중기중앙회장 선거를 두고 잡음이 흘러나오면서 현재 임의위탁선거에 해당하는 중기중앙회장 선거를 중앙선관위가 의무적으로 관리하는 의무위탁방식으로 법을 개정해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 업계의 한 관계자는 “엄정한 선거관리를 위해 중앙선관위 위탁이 필수적”이라고 밝혔다. 현재 중기중앙회는 이번 선거를 중앙선관위 위탁 방식으로 진행할 계획이지만, 중앙선관위의 일정에 따라 자체선거로 치러야 할 수도 있다.

선거 공고는 다음 달 11일, 후보 등록은 내년 1월1~2일이다. 선거는 내년 2월2일에 치러진다. 중기중앙회는 투표 공정성 확보를 위해 중앙선거관리위원회에 선거를 위탁하는 방안을 추진중이며 조만간 신청서를 접수할 계획이다.

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