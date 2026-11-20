미국 백악관은 19일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 미·중·러 첫 정상회담이 마무리된 이후 공동성명 전문을 공개했다.

총 4개 항으로 이뤄진 공동성명은 △유엔 개혁 △석유 공급 확대 △국제형사재판소(ICC) 및 유사 국제기구의 관할권 남용 반대 △핵위험 감소·핵확산 방지를 위한 대화를 골자로 했다. 이는 앞서 중국 선전에서 3자 정상회담이 마무리된 직후 신화통신이 보도한 공동성명 문구와 대체로 다르지 않다. 트럼프 대통령이 눈엣가시로 생각하는 유엔, ICC 등 국제기구에 대한 개혁을 요구하거나 관할권 남용을 반대하는 내용이 들어갔으며 석유 공급, 핵확산 방지 등에 대해선 원론적인 언급만 들어갔다. 우크라이나 전쟁, 이란 문제 등 첨예한 현안에 대해선 구체적 합의가 나오지 않았다.

19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(오른쪽부터). AFP연합뉴스

백악관은 성명과 함께 낸 자료에서 3국 정상이 “현재 국제 정세에 대해 심도 있는 의견을 교환했으며 전략적 안정과 국제 안보를 유지하기로 약속했다”고 밝혔다. 그러면서 “미국과 러시아 정상은 이번 역사적인 3자 정상회담을 개최한 중국에 사의를 표했다”고 덧붙였다.

3국 정상은 회담에서 핵 군축과 한반도 문제 등에 관해 의견을 교환한 것으로 알려졌지만, 미국이 공개한 공동 성명에서는 북핵을 포함한 한반도 현안에 관한 구체적 언급은 담기지 않았다. 다음은 백악관이 공개한 공동성명 전문이다.

<공동성명 전문> 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 연방 대통령, 시진핑 중화인민공화국 국가주석은 2026년 11월 19일 중국 선전에서 회담했다. 미국과 러시아 정상은 이번 역사적인 3자 정상회의를 개최한 중국에 감사를 표했다. 3국 정상은 현 국제 정세에 관해 심도 있게 의견을 교환하고, 전략적 안정과 국제 안보를 유지하기 위해 노력하기로 약속했다. 1. 유엔 개혁 미국, 러시아, 중국은 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 유엔이 전 세계적인 도전에 더욱 효과적으로 대응하고, 국제 평화와 안보라는 본연의 사명에 부합할 수 있도록 유엔을 개혁하기로 약속했다. 2. 석유제품 생산 및 공급 확대 3국은 모든 국가의 이익을 위해 정제 석유제품의 생산과 공급을 확대할 계획이다. 또한 안정적인 에너지 공급의 중요성을 재확인했다. 3. 국가 동의 및 국제형사재판소 관할권 3국 정상은 국가 동의 원칙과 국가 공무원의 면제 특권 존중이 무엇보다 중요하다는 점을 인정하고, 국제형사재판소(ICC)와 기타 유사한 기구들이 관할권을 남용해서는 안 된다는 데 의견을 같이했다. 4. 핵전쟁 방지 및 핵확산 예방 3국 정상은 핵전쟁에서는 승리할 수 없으며, 핵전쟁은 결코 일어나서는 안 된다는 점을 재확인했다. 3국은 핵 위험을 줄이고 핵무기 확산을 방지하기 위한 대화를 진행하기로 했다.

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