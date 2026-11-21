일기 쓰기 100일 프로젝트/술라이커 저우아드/김정수 옮김/캐피털북스/2만3000원

누구에게도 털어놓지 못한 두려움이나 오래도록 잊히지 않는 기억이 있는가. 그런 마음을 종이 위에 하나씩 적어 내려가다 보면 뜻밖의 자신을 발견할 때가 있다. 미국 작가 술라이커 저우아드는 자신의 두려움을 일기장에 쓰다가 “내가 가장 갈망하던 것들을 두려워하고 있었다”는 사실을 깨달았다. 막연한 불안의 실체를 들여다보니 그 안에는 자신이 간절히 원했던 삶과 꿈이 숨어 있었다. 글로 옮기는 순간 두려움은 더는 자신을 압도하는 감정이 아니라 이해하고 마주할 수 있는 대상이 됐다.

술라이커 저우아드/김정수 옮김/캐피털북스/2만3000원

뉴욕타임스 베스트셀러 작가 저우아드는 ‘일기 쓰기 100일 프로젝트’에서 일기가 자신을 이해하고 삶의 어려움을 견디게 하는 힘이라고 역설한다. 어린 시절부터 일기를 써온 그는 대학 진학과 진로를 고민하던 때부터 젊은 나이에 암 진단을 받고 투병하던 시절까지 중요한 순간마다 일기장을 펼쳤다. 질병과 상실, 불확실성 앞에서 글쓰기는 무너지는 마음을 붙잡는 버팀목이었다. 일기가 병을 낫게 하지는 못하지만, 고통을 외면하지 않고 다시 일어설 힘을 줬다.

저자는 자신의 경험에 더해 세계적인 작가와 예술가, 사상가 100명의 일기 쓰기 경험을 소개한다. 여성운동가 글로리아 스타이넘, 소설가 살만 루슈디와 엘리자베스 길버트, 음악가 존 바티스트, 작가 조지 손더스 등이 참여했다. 시작과 기억, 공포, 사랑, 몸, 재건, 자아, 소명 등 10개 주제를 통해 일기가 개인의 상처와 기쁨, 삶에 대한 성찰을 어떻게 담아내는지 보여준다.

글로리아 스타이넘의 기록은 평범한 일상에서 역사를 발견하는 시선을 보여준다. 어느 날 뉴욕 미드타운 터널을 지나던 그는 벽에 쓰인 ‘인디언 자취 위로 구르는 바퀴들’이라는 그래피티 문구를 발견했다. 자동차가 달리는 길 아래에는 오래전 원주민들이 걸었던 흔적과 수많은 사람의 삶이 겹겹이 쌓여 있었다. 짧은 문장 하나가 무심코 지나쳤던 풍경을 과거와 연결해 준 것이다. 일기는 일상의 작은 순간에서 새로운 의미를 발견하는 통로이기도 하다.

저우아드가 열여덟 살에 기록한 마지막 어린 시절의 여름도 인상적이다. 피부에 닿던 시원한 타일의 감촉, 올리브 나무에서 바라본 풍경, 바다 내음과 사막의 바람. 특별할 것 없는 순간들이었지만 대학 진학을 앞둔 그는 가족과 함께할 어린 시절이 끝나간다는 사실을 어렴풋이 느꼈다. 그래서 평범한 일상을 하나하나 기록했다. 시간이 흐른 뒤 그 문장들은 다시 돌아갈 수 없는 시절을 생생하게 불러내는 기억의 저장소가 됐다.

사랑과 상실을 다룬 기록도 마음을 울린다. 한 기고자는 세상을 떠나기 전 친구 안잘리의 곁을 지켰던 순간을 적었다. 사람들에게 상처받아 누구도 믿지 못했던 친구는 마지막 순간 누군가 곁을 지켜줄 것이라고 믿는 듯했다. 눈을 뜰 때마다 손을 더듬어 친구의 손을 찾았고, 마지막으로 남긴 말은 '사랑'이었다. 일기는 떠나간 사람을 되돌릴 수 없지만, 그가 남긴 사랑의 흔적을 오래 간직하게 한다.

일기는 개인의 경험을 넘어 사회의 편견을 돌아보게도 한다. 고도 비만인 한 기고자는 자신의 몸을 고려하지 않은 의자 때문에 일상에서 겪었던 어려움을 기록했다. 친구 집 식탁과 생일 파티, 취업 면접장에서 의자를 부순 경험까지 솔직하게 털어놓는다. 개인의 사소한 경험을 통해 사회가 어떤 몸을 기준으로 삼고 누구를 배제하는지 드러낸다.

그렇다면 일기는 어떻게 시작해야 할까. 저자는 특별한 재능이나 많은 시간이 필요하지 않다고 말한다. 자신은 아침 커피를 내리는 5분 동안 일기를 쓴다. 매일 비슷한 시간에 짧게라도 기록하는 습관이 중요하다. 문장이 아름답거나 논리적일 필요도 없다. 부끄러운 감정과 불편한 기억, 정리되지 않은 생각조차 있는 그대로 적으면 된다. 책에는 기억 속 장소를 묘사하거나 두려움을 기록하고 자신이 꿈꾸는 하루를 그려보는 등 초보자도 따라 할 수 있는 글쓰기 과제도 담겼다.

저자의 100일 동안 매일 일기를 쓰자는 제안은 단순하지만, 의미가 깊다. 하루를 돌아볼 여유조차 없이 살아가는 현대인에게 일기장은 잠시 멈춰 서서 자신을 들여다보는 공간이다. 기쁜 날뿐 아니라 슬프고 외로운 날까지 기록하다 보면 자신의 삶을 더 깊이 이해할 수 있다. 매일의 나를 솔직하게 기록하는 작은 습관이 내일의 나를 이해하고, 상처를 딛고 다시 나아가는 힘이 될 수 있다는 것이 책의 핵심 메시지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지