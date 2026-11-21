다른 사람 소유의 벤틀리 승용차를 담보로 돈을 빌리겠다고 속여 수천만원을 가로챈 50대 남성이 징역형을 선고받았다.

대구지방법원 포항지원 형사1단독은 사기 및 폭행, 상해, 주민등록법 위반 혐의로 기소된 52세 A씨에게 사건별로 징역 6개월과 징역 1년을 각각 선고했다고 20일 밝혔다.

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법조계에 따르면 A씨는 지인과 함께 범행을 계획하고 피해자 B씨에게 승용차를 담보로 자금을 융통해주겠다고 속여 벤틀리 차량을 넘겨받았다. A씨는 또 다른 피해자 C씨에게 자신이 회사의 이사이며 돈을 빌려주면 회사로부터 제공받은 벤틀리 차량을 담보로 제공하겠다 속인 뒤 3150만원을 송금 받아 편취한 것으로 조사됐다.

A씨의 범행은 이뿐만이 아니다. A씨는 지난해 5월 부산 동래구의 주점에서 50대 남성을 폭행해 12주간의 치료가 필요한 상해를 입힌 혐의를 받고 있다.

지난 1월에는 부산 동래구의 주점에서 폭행 신고를 받고 출동한 경찰관이 신원 확인을 요구하자 자신의 지명수배 사실을 숨기기 위해 다른 사람인 것처럼 행세하면서 타인의 주민등록번호를 알려준 혐의도 받는다.

재판부는 “A씨는 누범 기간 중 범행을 저질렀고 사기와 폭력 등의 범죄로 여러 차례 처벌받은 전력이 있다”며 “현재까지 피해자들에 대한 피해 회복이 이뤄지지 않은 점 등을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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