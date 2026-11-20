20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

국내 증시가 급락하면서 코스피에 이어 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 20일 오후 1시 28분 코스닥 시장에 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 6일 이후 2주 만이다.

발동 당시 코스닥150 선물가격은 전 거래일 종가(1141.80) 대비 69.00포인트(6.04%) 하락한 1072.80을 기록했다. 코스닥150 현물지수도 전 거래일 종가(1134.16)보다 63.79포인트(5.62%) 내린 1070.37까지 떨어졌다.

코스닥 매도 사이드카는 코스닥150 선물가격이 기준가격 대비 6% 이상 하락하고, 코스닥150 현물지수가 3% 이상 내린 상태가 1분간 지속될 때 발동된다. 발동 시 프로그램매매 매도호가의 효력이 5분간 정지된다.

이날 코스닥 지수는 장중 5% 넘게 급락하며 660선 아래로 내려갔다.

앞서 코스피 시장에서도 오전 11시 54분 매도 사이드카가 발동됐다. 발동 당시 코스피200 선물가격은 전 거래일 기준가격(796.00)보다 40.16포인트(5.04%) 하락한 755.84를 기록했다.

미국 반도체·인공지능(AI) 관련주 급락으로 투자심리가 위축되면서 국내 증시 전반에 하방 압력이 커진 것으로 풀이된다.

오후 1시 33분 기준 코스피 지수는 전장보다 264.24포인트(5.14%) 내린 4873.65를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 6.7%가량 하락했다.

같은 시각 코스닥 지수는 32.35포인트(4.72%) 떨어진 652.46을 나타냈다.

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