검은 고양이와 달/권순자/천년의시작/1만1000원

삶이 가장 어두운 순간에도 희망의 빛은 완전히 사라지지 않는다. 고통과 상실을 똑바로 바라볼 때 비로소 발견할 수 있는 빛이다. 권순자 시인이 새 시집 ‘검은 고양이와 달’ 을 펴냈다. 질병과 전쟁, 가난과 이별 등 삶의 도처에 놓인 고통을 응시하면서도 그 너머에서 희망의 가능성을 길어 올린 시편들을 담았다.

권순자/천년의시작/1만1000원

1986년 ‘포항문학’으로 작품 활동을 시작해 2003년 ‘심상’으로 등단한 시인은 그동안 ‘바다로 간 사내’, ‘우목 횟집’, ‘검은 늪’ 등을 펴내며 인간 존재의 내면과 삶의 근원적인 질문을 탐구해 왔다. 이번 10번째 시집에서는 일상의 평온함 뒤에 감춰진 삶의 균열과 상처를 섬세한 언어로 포착한다. 특히 사라져 가는 존재들에 대한 연민과 생명을 향한 따뜻한 시선이 시집 전반을 관통한다.

표제시 ‘검은 고양이와 달’은 시집의 정서를 집약한다. 검은 고양이가 골목을 빠져나가는 어두운 저녁, 영일만 위로 떠오른 보름달은 슬픔과 절망을 뚫고 빛을 발한다. 시인은 달빛과 달그림자, 구름과 어둠의 이미지를 교차시키며 혼탁한 현실을 살아가는 인간의 불안과 희망을 그린다.

익숙한 세계를 뒤집어 바라보는 역설적 상상력도 돋보인다. ‘물구나무를 서면’은 몸을 거꾸로 세우는 행위를 통해 세상의 위선과 탐욕을 비판하고, 비움과 내려놓음에서 새로운 가능성을 발견한다. ‘먹태’는 혹독한 시간을 견디며 단단해지는 생명의 힘을, ‘복숭아와 말랑한 여름’은 아픔을 통과하며 무르익는 삶의 아름다움을 노래한다. 어머니의 가난과 희생을 담은 ‘작은 호위무사’에서는 자식을 향한 사랑의 깊이와 애틋함이 전해진다. 문학평론가 김선주는 추천사에서 이번 시집을 한 인간의 가슴에 새겨진 푸른 추억의 상을 열어젖히는 작품으로 평가한다.

권순자 시인. 새 시집 ‘검은 고양이와 달’ 에서 고통과 상실의 현실을 응시하면서도 그 너머에 존재하는 생명의 빛과 희망을 노래했다.

시인이 말하는 희망은 현실의 고통을 외면하는 막연한 낙관이 아니다. 어둠을 똑바로 바라보고 그 안에서 작은 빛 하나라도 발견하려는 태도다. 상처와 슬픔을 삶의 일부로 끌어안으면서도 끝내 사랑과 꿈을 포기하지 않는 것. 고통받는 존재들을 향한 연민과 생명에 대한 사랑이 이 시집을 관통하는 이유이기도 하다.

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