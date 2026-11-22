영남대 작곡과 출신 지휘자 한지민이 제1회 로마 LWI(Learn & Win International) 국제 지휘 콩쿠르에서 1위에 올랐다.

22일 영남대에 따르면 10월17~18일 이탈리아 로마에서 열린 콩쿠르에는 전문 심사위원 3명의 평가와 신포니카 치타 디 로마 오케스트라 단원 전원 및 청중의 현장 공개 투표를 합산해 최종 순위를 결정했다.

지휘자 한지민. 영남대 제공

청중은 각자 선호하는 참가자의 1~3순위를 정한 뒤 후보자의 이름이 호명될 때 손을 들어 공개적으로 투표에 참여했다. 오케스트라 단원 역시 리허설과 본 공연에서 지휘자와 직접 호흡을 맞춘 연주자의 관점에서 평가를 더했다.

심사위원의 전문적인 판단을 넘어 지휘자의 음악적 해석과 오케스트라를 이끄는 역량, 청중과의 음악적 소통까지 종합적으로 평가하는 방식이다. 한지민은 다각적인 평가에서 높은 지지를 얻으며 최종 우승을 차지했다.

한지민 지휘자는 지난해 5월 오스트리아 클라겐푸르트 콘서트하우스 개관 125주년 기념 기획 공연에서 페넬로페 청소년 버전 세계 초연을 지휘하며 오페라 지휘자로 데뷔했다. 이 공연은 전 회차 매진을 기록했다. 또한 튀르키예 아다나의 추쿠로바 국립 교향악단에 객원지휘자로 초청받았다. 초청 공연 일정은 추후 확정될 예정이다.

한지민은 수상 소감에서 “작곡을 전공한 사람으로서 작곡가가 전하고자 한 메시지를 찾기 위해 악보를 깊이 읽고 해석하려 노력해 왔다”면서 “그 노력을 전문 심사위원단뿐 아니라 오케스트라 단원들과 청중에게도 인정받았다는 점에서 이번 수상은 지휘자로서 더욱 뜻깊다”고 소감을 밝혔다.

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