국민의힘은 20일 서울 홍대·신촌 일대에서 ‘조작기소 특검법’ 폐지를 촉구하며 거리 행진에 나섰다. 이재명 대통령이 특검법 공포안을 재가하자 청년층을 상대로 법의 부당성을 알리겠다는 취지다. 국민의힘은 21일 대구에서 장외집회를 이어가고, 23일에는 헌법재판소에 특검법에 대한 권한쟁의심판을 청구할 예정이다.

정점식 원내대표를 비롯한 국민의힘 원내지도부가 20일 서울 마포구 KT&G 상상마당 앞에서 열린 현장 원내대책회의에서 구호를 외치고 있다. 뉴스1

국민의힘 정점식 원내대표는 이날 오전 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 열린 현장 원내대책회의에서 “이 대통령이 국무회의에서 한성숙 총리 손을 빌려 대리 의결한 지 6시간 만에 특검법 공포안을 기습 재가했다”며 “국가 수사력을 개인이 횡령한 것과 다름없다. 특검제도를 대통령 개인용 로펌으로 타락시켰다”고 비판했다.

정 원내대표는 공소청과 중수청에 검사·수사관의 특검 파견을 전면 거부하라고 요구하며 검사·수사관 개개인에게도 파견을 거부해 달라고 했다. 사법부를 향해선 “민주당 광기에 굴복하지 말고 특검이 대통령 5개 재판을 삭제하기 전 재판을 재개하라”고 촉구했다.

임이자 정책위의장은 시험 부정행위 논란을 거론하면서 법을 만드는 사람에게도 같은 기준을 적용해야 한다고 했다. 임 의장은 “시험 부정행위와 죄 지우기 특별법 논란은 서로 다른 사안이지만 우리가 던져야 할 질문은 같다”며 “우리가 거부해야 할 것은 힘없는 사람에게는 엄격하고 힘 있는 사람에게는 관대한 이중잣대”라고 말했다.

김용태 의원은 “겉으로는 개혁과 청산을 강요하면서 속으로는 자신의 죄를 감추기 위해 법을 뜯어고치는 정권, 위선의 정점인 공소취소 특검을 이 대통령이 끝내 재가했다”고 비판했다. 김 의원은 정부·여당을 향해 “이 정권이 그토록 국민주권을 말한다면 진짜 주권자인 국민의 뜻을 직접 묻자”며 국민투표를 제안했다.

국민의힘 원내 지도부는 회의를 마친 뒤 ‘법치주의 파괴 이재명 탈옥법’이라고 적힌 조끼를 입고 홍대와 신촌 일대를 걸었다. 의원들은 ‘내 사건 검사를 내가 임명! 이것이 불공정!’이라고 적힌 인쇄물을 들고 “사법정의 파괴하는 탈옥특검 철폐하라”고 외쳤다. 정 원내대표는 행진을 마친 뒤 이 대통령과 국무총리·국무위원, 특검법을 처리한 민주당 의원들을 거론하며 “전부 법의 심판을 받을 것이다. 그때까지 제대로 한 번 싸워보겠다”고 했다.

국민의힘은 앞서 서울 경복궁역과 부산역 광장에서도 특검법 반대 집회를 열었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지